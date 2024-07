Vrasja e policit serb nga 33-vjeçari kosovar, reagon Aleksandër Vuçiq

Presidenti serb Aleksandër Vuçiq ka reaguar për ngjarjen e ndodhur në qytetin e Loznicës, ku sipas autoriteteve të Beogradit 33-vjeçari kosovar Artan Hajziri ka vrarë një polic dhe ka lënë të plagosur rëndë një tjetër.

Përmes një telegrami, Vuçiç i ka shprehur ngushëllime familjes dhe kolegëve të policit Nikolla Krsmanoviç.

“Me dhimbje dhe pikëllim të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të djalit dhe vëllait tuaj, polici trim Nikolla Krsmanoviç. Përkushtimi i tij ndaj shërbimit kontribuoi pa masë në ruajtjen e sigurisë dhe paqes në vendin tonë. Humbja e tij është e pariparueshme, jo vetëm për ju, familjen e tij, por edhe për mbarë vendin tonë”, shkruan Vuçiq.

“Nikolla Krsmanoviç ishte një hero i vërtetë, i cili jetën e tij ia kushtoi mbrojtjes së të tjerëve, dhe guximi dhe profesionalizmi i tij e udhëhoqën në të gjitha sfidat dhe rreziqet që kishte shërbimi i tij. Ju lutem pranoni ngushëllimet e mia më të sinqerta. Ju ngushëlloftë forca dhe guximi që tregoi Nikolla në jetën e tij në këto kohë të vështira. Serbia nuk do ta harrojë kurrë sakrificën dhe përkushtimin e tij vetëmohues ndaj detyrës”, shtoi Presidenti serb.

Sa i përket ngjarjes, incidenti ka ndodhur rreth orës 00:55 në Loznicë. Nikolla Krsmanoviç dhe kolegu i tij Vjekoslav Iliç kanë dashur të ushtrojnë kontroll në automjetin e Hajzirit në pikën e kontrollit të Lipnički Šor.

Policët e stacionit kufitar të Trbushnicës kanë ndaluar Mercedesin me të cilin udhëtonte 33-vjeçari dhe një tjetër person. Hajziri, i cili rezulton me nënshtetësi gjermane ka dalë nga makina dhe ka qëlluar me pistoletë, duke e goditur Krsmanoviç në gjoks, ndërsa Iliçin në shpatull dhe më pas është arratisur nga vendngjarja.

MARKETING