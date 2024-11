Vra’sja e 14-vjeçarit, Rama: Po përdoret për luftë pushteti

Kryeministri Edi Rama, në fjalën e tij në takimin me shqiptarët në Londër, foli edhe për ngjarjen e rëndë të vrasjes së 14-vjeçarit Martin Cani disa ditë më parë në Tiranë.

Rama tha se tragjedia e një fëmije po përdoret për luftë për pushtet nga njerëz që nuk kanë asnjë ndjeshmëri për viktimën dhe dhimbjen e familjes së tij,

“Një fëmijë vritet tragjikisht nga një fëmijë tjetër në vend të ketë vetëpërmbajtje siç ndodh në Amerikë ku plumbat e armëve prodhojnë masakra. Në Shqipëri fryhen me një ngut kriminal, askush nuk pyet për viktimën, as për familjen e tij, as për nevojën e komunitetit për të gjetur rrugë së bashku por kush të mundet ushqen urrejtje, nxit ndasi duke tjerrë me ditë e net lloj-lloj teorish. E deri protestash kundër qeverisë duke kthyer viktimën në mish për top të interesave politikë. Pa u varrosur kufoma dolën djajtë dhe nisën vallen u luftës për pushtet duke shkelur mbi trupin e të ndjerit e duke shkelmuar trurin e njerëzve të lënduar”, tha ai.

