Viti i Ri mbërrin në Zelandën e Re!

Numërimi mbrapsht ka përfunduar dhe viti i ri 2025 tashmë ka mbërritur në Zelandën e Re.

Pamjet që po shihni vijnë drejtëpërdrejt nga qyteti më i madh i vendit, aukland që ka ndezur i pari në botë dritat me një ceremoni spektakolare fishekzjarresh.

Organizatorët kanë projektuar dhjetëra mijëra drita, kilometra të tërë me kabllo, së bashku me 500 kilogramë lëndë prioteknike që do të shkëlqejnë për 5 minuta.

Dy orë më pas, festimet do të zhvendosen në Australi.

Sidnej, i cili feston vitin e ri pas zelandës së re, do të marrë vëmendjen me festimet në portin e qytetit.

Samoa amerikane do të jetë e fundit që do të mirëpresë vitin 2025.

