(VIDEO) Ukraina sul’mon me dronë fabrikën kimike të arm’ëve në Rusi

Ukraina ka nisur një sulm me dron në një fabrikë kimike ruse në qytetin perëndimor të Tulës, sipas shërbimit të sigurisë së vendit.

Sipas SBU, uzina kimike Aleksinsky u godit nga të paktën 13 dronë ukrainas, duke rezultuar në shpërthime dhe re tymi pas sulmit.

Një burim konfirmoi gjithashtu dëmtimin e termocentralit Aleksinskaya, duke thënë se është dëmtuar një linjë e transmetimit të energjisë 110 kV, shkruan CNN.

Pamjet e publikuara në rrjete sociale tregojnë sulmin në fabrikën e cila shtrihet rreth 200 kilometra në jug të Moskës, të nisur nga Shërbimi i Sigurisë SBU i Ukrainës dhe Forcat e Operacioneve Speciale.

After an attack by Ukrainian drones, work at a chemical plant in the Tula region was disrupted and personnel evacuated, independent Russian media reported. A chemical fire broke out at the site.

Source: Astra/Sirena pic.twitter.com/9M4FPDWEdR

— Belsat in English (@Belsat_Eng) November 9, 2024