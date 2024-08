(VIDEO) Tërmeti me magnitudë 7.1 ballë në Japoni, publikohen pamjet e para gjatë lëkundjeve sizmike

Një tërmet i fuqishëm ka goditur Japoninë të enjten.

Tërmeti me magnitudë 7.1 ballë të shkallës Rihter është regjistruar në jugperëndim të Japonisë, pranë ishullit Kyushu.

Në rrjetet sociale janë publikuar disa video, ku duket se lëkundjet sizmike ishin të fuqishme dhe njerëzit ishin në panik.

An earthquake with a magnitude of 7.1 has been recorded in the southwest of Japan near Kyushu Island, a tsunami threat has been announced.

Videos of today's earthquake are being published on social networks. pic.twitter.com/kVzmQjOV5o

