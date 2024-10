(VIDEO) Përpara zgjedhjeve vendimtare të 5 nëntorit! Biden paraqitet në kutitë e votimit, pret në radhë si qytetar i thjeshtë

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, ka votuar këtë të hënë në vendlindjen e tij në Delaware.

Ai priti në radhë për 40 minuta, për të kryer më pas detyrën si një shtetas amerikan.

Gjatë kësaj kohë tërhoqi gjithashtu vëmendje edhe një gjest i tij. Biden ndihmoi një grua me aftësi të kufizuara që do të paraqitej në qendrat e votimit.

President Biden waited in line to cast his vote in Delaware today, pushing this lady in a wheelchair and chatting with first time voters. Asked if the occasion was bittersweet for him as he’s no longer at the top of the ballot, he said “this is just sweet.” pic.twitter.com/QvUqdiPspT

— Gabriella Borter (@gabriellaborter) October 28, 2024