(VIDEO) Palestinezët luten për shpëtim nga tmerri që i ka kapluar

Palestinezët në Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor të pushtuar po shënojnë një festë të zymtë të Kurban Bajramit, ndërsa ushtria izraelite vazhdon sulmet e saj vdekjeprurëse më shumë se tetë muaj pas fillimit të luftës. Në enklavën e rrethuar, ku janë vrarë më shumë se 37,000 palestinezë, njerëzit u mblodhën në rrënojat e lagjeve të tyre për t’u lutur.

Kjo ndodh ndërkohë që ushtria izraelite po sulmon në mënyrë agresive zonat perëndimore të Rafahut, ndërsa godet zonat në të gjithë Gazën qendrore.

“Ato sulme i kanë shtyrë njerëzit në zhvendosje të mëtejshme të brendshme; në pjesën veriore të Rripit, njerëzit nuk po luftojnë vetëm për t’u marrë me bomba të paparashikueshme dhe sulme në shtëpitë e tyre, por edhe përhapjen e dehidrimit dhe urisë”, raportoi Hani Mahmoud i televizionit Al Xhazira.

Pavarësisht agresionit të vazhdueshëm të Izraelit, palestinezët po përpiqen të bëjnë më të mirën, për t’u sjellë lumturi fëmijëve të vegjël, pasi shumë prej tyre do të zgjohen sot dhe do të festojnë Bajramin pa prindërit e tyre.

Zyra e Qeverisë për Media në Gaza tha në një deklaratë të shtunën vonë se Izraeli po pengon hyrjen e kafshëve për kurban në enklavë nga të gjitha vendkalimet, duke i penguar palestinezët të kryejnë ritualet e flijimit si pjesë e Kurban Bajramit.

/SHENJA/

MARKETING