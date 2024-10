(VIDEO) Grupi i inovatorëve N’katrori mbajti Tech Talk-un e dytë

Të enjten në qendrën e inovacionit Innox, me lokacion në sheshin e Shkupit, u mbajt Tech Talk-u i dytë nga grupi i inovatorëve N’Katrori të udhëhequr nga Metin Ferati. Pjesëmarrja ishte mbresëlënëse, me një numër të madh profesionistësh nga fusha e teknologjisë, dhe me përkrahje të fuqishme nga Innox, Albania Tech, Microsoft for Startups dhe Ambasada e Shqipërisë.

Në këtë ngjarje, një prej temave kryesore ishte transformimi dixhital, prezantuar nga Suad Saliu. Ky koncept, që sot po prek çdo aspekt të jetës sonë, kërkon jo vetëm aftësi teknike, por një guxim të veçantë për të përballuar sfidat e së ardhmes. Në diskutimin e panelit, ku morën pjesë figura të shquara si Besar Rufati, Liza Alili Sulejmani dhe Edmond Jajaga, u theksua rëndësia e edukimit formal dhe jo formal në ndërtimin e aftësive që do të drejtojnë transformimin dixhital.

N’Katrori gjithashtu prezantoi projektet e tyre inovative, si “Ciceroni.net” i shpikur nga Ervin Shaqiri, “CV Maker” nga Jasir Idriz dhe “Brain Share”, duke treguar për planet e tyre të ardhshme. Këto projekte janë dëshmi e qartë se ata nuk janë vetëm pjesë e ndryshimit, por janë ndërtues të tij. Teknologjia që zhvillojnë nuk është thjesht zgjidhje për sot, por themelet e një të ardhmeje më të ndritur.

Inovatorët e pranishëm u sfiduan të dalin përtej asaj që është e njohur dhe komode, duke ndjekur rrugën e pionierëve dixhitalë. Ndërsa teknologjia ndryshon me një ritëm të shpejtë, vetëm ata që kanë guximin të prishin normat dhe të krijojnë zgjidhje të reja do të jenë liderët e së nesërmes. Maqedonia e Veriut, me potencialin e saj dixhital dhe pasurinë e saj shumëetnike, është në prag të një transformimi të madh, dhe teknologjia është ura që do të bashkojë komunitetet dhe do të formësojë ekonominë e rajonit.

Në përfundim, mesazhi për të gjithë inovatorët ishte i qartë: E ardhmja i përket atyre që kanë kurajon për ta kapur. Teknologjia është mjeti, por ju jeni forca që do të sjellë ndryshimin. /SHENJA/

