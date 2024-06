Vdes një i burgosur në burgun e Idrizovës, plagët ia ka shkaktuar një i burgosur tjetër

Prokuroria Themelore Publike e Shkupit ka dhënë urdhër kundër një personi për veprën penale shkaktim të plagëve.

“I dyshuari, i dënuar në burgun e ‘Idrizovës’-Shkup, më 31 maj ka lënduar fizikisht një të burgosur tjetër. Fizikisht e ka sulmuar në burgun me grushte dhe shqelma, ndërsa nga lëndimet e marra i dëmtuari ka humbur jetën më 22 qershor. Për shkak se ekzistojnë rrethanat që tregojnë se i dyshuari do ta pengojë procedurën penale me ndikim ndaj dëshmitarëve tjerë nga Prokuroria Themelore e Shkupit ka sjellë propozim për caktimin e masës së paraburgimit”, thuhet në njoftimin e Prokurorisë, raporton SHENJA.

