Vdekja e foshnjës shtatë muajshe, Inspektorati propozon të ketë inspektim profesional të rastit

Inspektorati Shtetëror Sanitar Shëndetësor (ISHSSH), i cili ka kryer inspektim të jashtëzakonshëm në Klinikën e Fëmijëve pas vdekjes së foshnjës shtatë muajshe, i propozon Ministrisë së Shëndetësisë që të inicojë procedurë për mbikëqyrje eksperte për trajtimin e foshnjës.

Nga kontrolli i jashtëzakonshëm u konstatua se Klinika e Fëmijëve ende nuk e ka zgjidhur problemin me praninë e detyrueshme të specialistit në ambulancën për kujdestari, për të cilën po zhvillohet procedurë kundërvajtëse, si dhe është krijuar dokumentacioni mjekësor nga mjekët që nuk janë të pranishëm në punë për të cilat ISHSSH ka nxjerrë vendim afati i të cilit po mbaron.

“Më 17 dhe 18 dhjetor 2024, ISHSSH ka kryer kontroll të jashtëzakonshëm inspektues në lidhje me foshnjën e vdekur shtatë muajshe në ISHP KU për sëmundje të fëmijëve – Shkup dhe në bazë të kontrollit të dokumentacionit mjekësor – historisë së sëmundjes, referimeve dhe raportet e specialistëve dhe deklaratat e mjekëve që kanë marrë pjesë në mjekim, konstatohet se foshnja shtatë muajshe është sjellë për herë të parë në ISHP KU për sëmundje të fëmijëve – Shkup më 9 dhjetor 2024 për shkak të temperaturës së lartë dhe skuqjes në të gjithë trupin një javë më parë. Fillimisht fëmija është ekzaminuar nga specializantë, në konsultim me mjekun specialist dhe është referuar për ekzaminime shtesë në Klinikën Infektive, Klinikën e Dermatovenerologjisë dhe Laboratorin Biokimik në Klinikën e Fëmijëve. Pas rezultateve të marra dhe terapisë së përshkruar është dërguar për mjekim shtëpiak me udhëzime për kontroll te mjeku amë dhe nëse është e nevojshme edhe në Klinikën e Fëmijëve”, sqarojnë nga ISHSSH.

Më 11 dhjetor në orët e mbrëmjes fëmija është sjellë sërish në Klinikë dhe për shkak të përkeqësimit të gjendjes klinike është shtruar në Repartin e Neurologjisë. Për të janë dhënë disa ekzaminime dhe më 13 dhjetor për shkak të përkeqësimit të mëtejshëm të gjendjes shëndetësore është transferuar në Repartin e Mjekimit Intensiv dhe Terapisë.

“Pas stabilizimit të gjendjes është kthyer në Repartin e Neurologjisë, ku ka qëndruar për disa orë, më pas është rikthyer në RMIT, ku janë kryer analiza shtesë radiologjike, ekografike dhe të tjera laboratorike, të cilat tregojnë për gjendjen e rëndë të përgjithshme të fëmijës, i cili në orët e mbrëmjes të datës 15 dhjetor 2024, përfundon me ekzitus”, shtoi Inspektorati.

Nga ISHSSH informojnë se do të lëshohet vendim me urdhër për respektimin e dispozitave të nenit 226 të Ligjit për kujdesin shëndetësor për pranimin e pacientëve të ekzaminuar si raste emergjente. Siç shtojnë ata, nëse nuk kryhet pranimi, institucioni është i detyruar të sqarojë me shkrim arsyet e refuzimit të pranimit për trajtim spitalor.

“Detyrimi ligjor i deklaruar dënohet sipas nenit 306 të Ligjit për Kujdesin Shëndetësor, për të cilin ISHSSH do të zbatojë procedurë të re zgjidhjeje ndaj personit juridik ISHP KU për sëmundje të fëmijëve si dhe ndaj personit përgjegjës në spital”, theksoi Inspektorati.

Pas lajmit në opinion për vdekjen e foshnjës, drejtori i Klinikës së Fëmijëve Rexhep Memedi tha se janë respektuar të gjitha procedurat dhe trajtimet dhe nuk ka gabim mjekësor. Ai tha se bëhet fjalë për presion të pabazë ndaj Klinikës dhe personelit shëndetësor në këtë institucion

.

