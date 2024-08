Ukrainasit tani sulmojnë portet e Rusisë

Pas sulmit të sotëm ukrainas në një traget plot me karburant në portin rus të Kavkaz, në rajonin jugor të Krasnodor, ka shpërthyer një zjarr, njoftuan autoritetet lokale.

Aktualisht po vlerësohet përmasat e zjarrit dhe po përcaktohet nëse ka të lënduar. Disa media ruse kanë publikuar pamjet dhe fotot nga vendi i ngjarjes që tregojnë flakë dhe tym të dendur që ngrihen nga porti.

Presidenti rus, Vladimir Putin akuzoi sot Ukrainën se po përpiqet që të sulmojë termocentralin bërthamor rus në Kursk.

The Conro Trader was hit at 4:30 pm. Officials report 12 firefighting units on the scene. The ferry has sunk, with 5 people on board unaccounted for.

Ukrainian forces reportedly struck a ferry in Russia's Port Kavkaz, carrying 30 fuel tankers with 25 tons each.

Alexey Smirnov, ushtrues detyre i guvernatorit të Kurskut, njoftoi se termocentrali bërthamor RBMK-1000 me katër reaktorë sovjetikë është “i qëndrueshëm”.

Ukraina shkeli kufirin rus në rajonin e Kurskut më 6 gusht në një përpjekje për të detyruar Moskën të largonte trupat nga frontet e tjera, megjithëse forcat ruse kanë vazhduar të përparojnë në Ukrainën lindore ditët e fundit.

Ndryshe, luftime të ashpra janë zhvilluar 30 kilometra larg termocentralit bërthamor. Forcat ruse po përpiqen të dëbojnë ushtarët ukrainas nga territori i tyre, të cilët po përpiqen të konsolidojnë situatën në terren dhe të zgjerojnë territorin e pushtuar. /Telegrafi/

The Defense Forces of Ukraine hit the railway ferry "Conro Trader" in the port of "Kavkaz" — the result of a "Neptune" missile attack.

It was the only large ferry operating between Kerch and Russia.

