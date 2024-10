Ukraina publikon videon që tregon trupat e Koresë së Veriut të stacionuara në Rusi

Ukraina ka publikuar një video që pretendon se tregon trupat e Koresë së Veriut të stacionuara në Rusi, raportoi Euronews.

Publikimi i videos vjen pas pretendimeve të kreut të inteligjencës ushtarake të Ukrainës se rreth 11,000 këmbësorë koreano-veriorë po stërviten aktualisht në Rusinë lindore.

Zyrtarët ukrainas kanë publikuar një video që supozohet se tregon dhjetëra ushtarë të Koresë së Veriut duke mbledhur pajisje ushtarake ruse, e cila sipas tyre tregon dislokimin e trupave të dërguara nga Pheniani në konflikt.

Exclusive – Newly obtained footage from Russia's Sergievsky Training Ground showing North Korean troops being outfitted in Russian gear in preparation for deployment to Ukraine. pic.twitter.com/01Z4jZIiOe

— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) October 18, 2024