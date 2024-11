U nominua nga Trump si Prokuror i Përgjithshëm, Matt Gaetz njofton tërheqjen nga kandidimi

Matt Gaetz tha të enjten se tërhiqet si i zgjedhuri i Presidentit të zgjedhur Donald Trump për Prokuror të Përgjithshëm të SHBA-së, duke i dhënë fund ofertës së diskutueshme që vendosi në qendër të vëmendjes akuzat e mëparshme për sjellje të pahijshme seksuale.

“Kam pasur takime të shkëlqyera me senatorë dje. Unë i vlerësoj reagimet e tyre të zhytura në mendime – dhe mbështetjen e jashtëzakonshme të shumë njerëzve”, tha Gaetz në një deklaratë të postuar në llogarinë e tij X.

“Ndërsa momenti ishte i fortë, është e qartë se konfirmimi im po bëhej padrejtësisht një shpërqendrim për punën kritike të Tranzicionit Trump/Vance”, tha ish-kongresmeni republikan nga Florida.

“Nuk ka kohë për të humbur në një përplasje të zgjatur në mënyrë të panevojshme në Uashington, kështu që unë do ta tërheq emrin tim nga shqyrtimi për të shërbyer si Prokuror i Përgjithshëm”, tha ai.

Përzgjedhja e Gaetz kishte vënë në qendër të vëmendjes akuzat e mëparshme për sjellje të pahijshme seksuale dhe parregullsi të tjera që ishin hetuar nga Departamenti i Drejtësisë dhe Komiteti i Etikës i Dhomës së Përfaqësuesve.

Trump tha në Truth Social të enjten më vonë se Gaetz “po ia dilte shumë mirë, por, në të njëjtën kohë, nuk donte të ishte një shpërqendrim për administratën, për të cilën ai ka shumë respekt”.

Karoline Leavitt, një zëdhënëse e ekipit të tranzicionit të Trump, tha në një deklaratë se presidenti i zgjedhur “mbetet i përkushtuar për të zgjedhur një udhëheqës për Departamentin e Drejtësisë, i cili do të mbrojë me forcë Kushtetutën dhe do t’i japë fund armatimit të sistemit tonë të drejtësisë”.

Trump “do të shpallë vendimin e tij të ri kur të merret”, tha Leavitt për CNBC.

