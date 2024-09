U mund nga Bideni në vitin 2020/ Trump: Nëse humb ndaj Harris, nuk do kandidoj më 2028

Sipas një interviste të transmetuar të dielën, kandidati republikan për president, Donald Trump, ka përjashtuar mundësinë e kandidimit sërish në zgjedhjet presidenciale të 2028-ës në Shtetet e Bashkuara, nëse humbet në zgjedhjet e nëntorit.

Duke iu përgjigjur një pyetjeje nëse ai do të kandidonte përsëri nëse humbiste, ish-presidenti 78-vjeçar i tha programit amerikan të lajmeve Full Measure: “Jo, nuk e bëj. Unë mendoj se do të rikandidoj. Nuk e shoh fare si mundësi” Mirëpo, miliarderi tha se shpresonte të ishte “i suksesshëm” në kutinë e votimit në ditën e votimit më 5 nëntor.

Trump aktualisht është në garë të fortë me kandidaten demokrate, nënpresidenten Kamala Harris, duke përfshirë shtetet kryesore të fushëbetejës që shpesh vendosin zgjedhjet në SHBA. Partia Demokratike ka parë një ringjallje në mbështetje pas tërheqjes së Presidentit Joe Biden si kandidat i saj në korrik, pas një debati katastrofik kundër Trump.

Trump humbi ndaj Bidenit në vitin 2020, por refuzoi të pranonte se ai u mund. Më 6 janar 2021, mbështetësit e zjarrtë të Trump sulmuan Kapitolin e SHBA në një përpjekje, të nxitur nga pretendimet e tij, për të ndaluar certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve. Republikani ka refuzuar dukshëm disa herë në muajt e fundit të angazhohet për njohjen e pakushtëzuar të rezultatit të zgjedhjeve të ardhshme.

