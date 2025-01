Trump u ofron miliona punonjësve federalë “një paketë me vlerë sa tetë muaj paga” nëse ata japin dorëheqjen

Presidenti Donald Trump ka ofruar “paketa blerjeje” për pothuajse të gjithë punonjësit federalë që nuk duan të kthehen në zyrë, një lëvizje e madhe e krijuar për të tkurrur numrin e punonjësve në qeverinë amerikane.

Në një email dërguar miliona punonjësve të martën, administrata e tij u tha punëtorëve se duhet të vendosnin deri më 6 shkurt nëse dëshironin të ishin pjesë e një “programi të shtyrë të dorëheqjes”, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Nëse ata pranonin të largoheshin nga puna deri në atë datë, thuhej në mesazh, ata do të merrnin rreth tetë muaj pagë si një “paketë pushimi nga puna”.

Administrata Trump pret që deri në 10% e punonjësve të pranojnë ofertën, ose rreth 200,000 nga më shumë se dy milionë punëtorë që qeveria federale ka të punësuar, sipas partnerit amerikan të BBC-së, CBS News.

Punëtorëve që dëshironin të pranonin marrëveshjen të martën iu kërkua t’i përgjigjen emailit me fjalën “dorëheqje”.

Oferta përfshin paga dhe përfitime për punëtorët deri më 30 shtator.

Disa punonjës nuk e morën ofertën, duke përfshirë punonjësit e postës, anëtarët e ushtrisë, zyrtarët e emigracionit dhe disa punonjës të sigurisë kombëtare, sipas emailit.

Mesazhi nga Zyra e Menaxhimit të Personelit, agjencia qeveritare e Burimeve Njerëzore, të martën në mbrëmje paralajmëroi gjithashtu për zvogëlimin e të ardhmes që mund të ndikojë tek ata që zgjedhin të qëndrojnë.

“Ne nuk mund t’ju japim siguri të plotë në lidhje me sigurinë e pozicionit ose agjencisë suaj, por nëse pozicioni juaj eliminohet, ju do të trajtoheni me dinjitet”, thuhet në të.

Email-i pason njoftimin e mëparshëm të Trump se punonjësve federalë që kishin punuar në distancë që nga pandemia e Covid-19 do t’u kërkohet të kthehen në zyrë pesë ditë në javë.

Trump në mënyrë të përsëritur u zotua “të zvogëlojë madhësinë e qeverisë” dhe të shkurtojë shpenzimet federale.

Ai i ngarkoi Elon Musk dhe Vivek Ramaswamy të udhëheqin një trup këshillues të fokusuar në shkurtimin shpenzimeve dhe numrit të punonjësve brenda qeverisë federale.

Ramaswamy që atëherë është larguar nga “Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë” (Doge). /Telegrafi/

