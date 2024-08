Trump propozon debat alternativ zgjedhor, Harris thotë jo

Kandidati republikan për president, Donald Trump, propozoi që të debatojë me zëvendëspresidenten demokrate Kamala Harris në Fox News më 4 shtator, por fushata e Harris u kundërpërgjigj se Trumpi po përpiqej të tërhiqej nga një debat që tashmë ishte caktuar të transmetohej në ABC.

Rregullat do të ishin të ngjashme me debatin e parë me presidentin Joe Biden, i cili që atëherë ka hequr dorë nga oferta e tij për rizgjedhje, tha Trump në një postim në Truth Social vonë të premten. Por këtë herë do të kishte një “audiencë të plotë në arenë” dhe do të zhvillohej në shtetin e fushëbetejës së Pensilvanisë, tha Trump.

Trump dhe Biden kishin rënë dakord për një debat të dytë më 10 shtator në ABC News, për të cilin ish-presidenti kishte sugjeruar që të zhvendosej në Fox, rrjeti më i njohur me ndjekësit e tij.

Harris e cila të premten siguroi votat e delegatëve të nevojshëm për të siguruar nominimin e Demokratëve në zgjedhjet e 5 nëntorit, tha të shtunën se planifikon të marrë pjesë në debatin e planifikuar fillimisht, raporton Reuters.

“Është interesante se si ‘çdo kohë, çdo vend’ bëhet ‘një kohë specifike, një hapësirë ​​specifike e sigurt’,” shkroi ajo në platformën e mediave sociale X. “Unë do të jem atje më 10 shtator, siç ka rënë dakord ai. Shpresoj për ta parë atë atje”.

Zëdhënësi i Harris, Michael Tyler tha se Trump ishte “duke vrapuar i frikësuar” dhe se fushata e saj ishte e lumtur të diskutonte debate të mëtejshme pas atij të 10 shtatorit, për të cilat “të dyja fushatat tashmë kanë rënë dakord”.

Të shtunën, Trump tha në Truth Social se Harris “ka frikë ta bëjë këtë” dhe se do ta shohë atë më 4 shtator, “ose nuk do ta shoh fare”.

Të dy kandidatët kanë kapërcyer vendin në mënyrë agresive, me Trumpin duke provuar linja të reja sulmi kundër Harrisit, raporton Reuters.

