Trump paralajmëron dë’nim me vde’kje për migrantët vra’sës teksa zbulon “planin për të shpëtuar Amerikën!’”

Kandidati republikan për president, Donald Trump, ka bërë thirrje për dënimin me vdekje për migrantët që vrasin shtetas të Shteteve të Bashkuara ose anëtarë të zbatimit të ligjit, si pjesë e një mitingu në Aurora, Kolorado.

Sipas Al Jazeera, përcjell Telegrafi, në fjalimin e tij të së premtes mbrëma, Trump, një ish-president, përsëriti pretendime të rreme dhe mashtruese për emigrantët në SHBA, ndërsa bënte fushatë për një mandat të dytë.

“Tani Amerika njihet në të gjithë botën si Amerikë e pushtuar”, tha ai në tubim, duke përmendur një “pushtim” të supozuar të emigrantëve.

Trump parashtroi gjithashtu një vizion të zymtë për ditët e tij të para në detyrë, nëse rizgjidhet.

“Për të gjithë këtu në Kolorado dhe mbarë kombin tonë, ju jap këtë zotim: 5 nëntori 2024, do të jetë dita e çlirimit në Amerikë”, tha ai, duke iu referuar ditës së zgjedhjeve.

Trump ka kërkuar vazhdimisht të demonizojë emigrantët në prag të votimit, duke vënë në dukje një rritje të kalimeve kufitare jugore nën administrimin e presidentit Joe Biden, një demokrat.

Por kritikët kanë tërhequr paralele midis retorikës nxitëse të Trump dhe gjuhës së përdorur historikisht nga lëvizjet supremaciste të të bardhëve.

Siç vë në pah Al Jazeera, ndalesa e fushatës së Trump në Aurora ishte gati të nxiste “frikën ndaj emigracionit”: Ai e ka përdorur prej kohësh qytetin si shembull të paligjshmërisë së pretenduar të emigrantëve.

Përpara tubimit të së premtes, kryebashkiaku i Aurora, Mike Coffman, një republikan, tha në një deklaratë në Facebook: “Shqetësimet rreth aktivitetit të bandave venezueliane janë ekzagjeruar jashtëzakonisht”.

Për më tepër, disa studime kanë treguar se migrantët pa dokumente kanë shumë më pak gjasa të arrestohen për krime dhe krime të dhunshme sesa qytetarët e lindur në SHBA.

Statistikat e Departamentit të Policisë Aurora kanë treguar gjithashtu se krimet e mëdha në qytet kanë rënë që nga viti i kaluar.

Pavarësisht kësaj, Trump përsëriti akuzat e tij të premten, duke premtuar se do të “shpëtojë” Aurorën dhe qytete të tjera nga një “pushtim” migrantësh.

“Ne do të fillojmë operacionin më të madh të dëbimit në historinë e Shteteve të Bashkuara”, tha Trump. “Ne do të mbyllim kufirin. Ne do të ndalojmë pushtimin e ilegalëve në vendin tonë. Ne do të mbrojmë territorin tonë. Ne nuk do të pushtohemi”.

Kandidati republikan shkoi edhe më larg, duke përfshirë se emigrantët mund të bartnin sëmundje.

“… Ata janë shumë, shumë të sëmurë me sëmundje shumë ngjitëse dhe ata lejohen të hyjnë në vendin tonë për të infektuar vendin tonë”, tha Trump.

Fjalimi i tij përfshinte referenca për atë që do të bënte në ditët e para të kthimit në Shtëpinë e Bardhë nëse fitonte zgjedhjet e nëntorit.

“Unë po njoftoj sot se, me marrjen e detyrës, ne do të kemi një Operacioni Aurora në nivel federal për të përshpejtuar largimin e këtyre bandave të egra”, tha Trump.

Trump më pas shtoi se do të kërkonte dënime të ashpra për migrantët e përfshirë në krime.

“Unë po bëj thirrje për dënimin me vdekje për çdo migrant që vret një qytetar amerikan ose një oficer të zbatimit të ligjit”, tha ai, duke u brohoritur nga turma.

Tubimi i Aurora vjen ndërsa Trump dhe rivalja e tij demokrate, zëvendëspresidentja Kamala Harris, hyjnë në pjesën e fundit të sezonit zgjedhor, me vetëm 23 ditë deri në ditën e zgjedhjeve.

Trump ka promovuar prej kohësh ndjenjën kundër emigrantëve, edhe para kandidimit të tij të parë të suksesshëm për postin në vitin 2016.

