Trump: Nëse Kamala zgjidhet, Xi do ta trajtojë atë “si një fëmijë”

Donald Trump, kandidati republikan për presidencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha se presidenti kinez Xi Jinping do ta trajtonte zëvendëspresidenten Kamala Harris “si një fëmijë” nëse ajo zgjidhet në Shtëpinë e Bardhë dhe se do të ishte si “një lojë e madhe shahu” mjeshtri luan me fillestarin”.

“Nëse Kamala fiton disi, ajo do të duhet të merret me Xi Jinping”, tha Trump, i cili është gjithashtu një ish-president i Shteteve të Bashkuara, duke folur në një emision radiofonik për presidentin kinez, raportoi AP.

I pyetur nga prezantuesja se si presidenti kinez do ta manipulonte Harrisin, Trump u përgjigj “si një bebe”.

Ai do t’i hiqte të gjitha ëmbëlsirat shumë shpejt. Ajo nuk do ta kishte idenë se çfarë ndodhi. Do të ishte sikur një mjeshtër i madh shahu të luante me një fillestar”, tha Trump.

Trump nisi një seri sulmesh personale ndaj kandidates demokrate Kamala Harris në fushatën për zgjedhjet presidenciale të 5 nëntorit në SHBA, nga e quajti atë “të ngadalshme” dhe “dembele”, një fjalë e përdorur prej kohësh si një term racist për poshtërimin e njerëzve me ngjyrë, deri tek këmbëngulja se ajo është një “budallaqe”, se ka një IQ “të ulët” dhe pyet nëse është “drogë”

