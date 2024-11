Trump konfirmon planin për të përdorur ushtrinë për dëbim masiv të imigrantëve

Presidenti i sapozgjedhur Donald Trump konfirmoi të hënën se ai planifikon të shpallë një emergjencë kombëtare për sigurinë kufitare dhe të përdorë ushtrinë amerikane për të kryer një deportim masiv të emigrantëve pa dokumente.

Emigracioni ishte një çështje kryesore në fushatën zgjedhore dhe Trump ka premtuar të deportojë miliona të tillë dhe “të stabilizojë” kufirin me Meksikën pasi një numër rekord imigrantësh kaluan ilegalisht gjatë administratës së presidentit Joe Biden.

Në platformën e tij të mediave sociale Truth Social, Trump “përforcoi” një postim të fundit nga një aktivist konservator që thoshte se presidenti i zgjedhur ishte “i përgatitur për të shpallur një emergjencë kombëtare dhe do të përdorte mjetet ushtarake për të ndryshuar pushtimin e Bidenit përmes një programi deportimi masiv”.

Krahas ripostimit, Trump komentoi: “E vërtetë!”

Trump bëri një rikthim të jashtëzakonshëm në presidencë më 5 nëntor në një fitore ndaj zëvendës-presidentes demokrate Kamala Harris.

Ai ka shpallur një kabinet ku përfshihen linjat e ashpra të emigracionit, duke emëruar ish-shefin në detyrë të Emigracionit dhe Zbatimit të Doganave, Tom Homan si “carin e tij kufitar”.

Homan u shfaq në Konventën Kombëtare Republikane në korrik, duke u thënë mbështetësve: “Kam një mesazh për miliona emigrantë të paligjshëm që Joe Biden lejoi në vendin tonë: Më mirë filloni të bëni valixhet gati tani”.

Autoritetet vlerësojnë se rreth 11 milionë njerëz jetojnë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara ndërkohë që plani i dëbimit i Trump pritet të ndikojë drejtpërdrejt në rreth 20 milionë familje.

Ndërsa qeveria amerikane ka luftuar për vite me radhë për të menaxhuar kufirin e saj jugor me Meksikën, Trump ka ngritur shqetësime duke pretenduar se një “pushtim” është duke u zhvilluar nga emigrantët që ai thotë se do të përdhunojnë dhe vrasin amerikanët.

Gjatë fushatës së tij, Trump vazhdimisht kritikoi emigrantët pa dokumente, duke përdorur retorikë nxitëse për të huajt që “helmojnë gjakun” e Shteteve të Bashkuara dhe duke mashtruar audiencën e tij rreth statistikave dhe politikës së imigracionit. /Telegrafi/

MARKETING