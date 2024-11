Trump i qëndron premtimit, asnjë prej familjarëve nuk është pjesë e administratës së tij

Presidentit të zgjedhur Donald Trump iu bashkuan në skenë të gjithë fëmijët dhe anëtarët e tjerë të familjes, ndërsa ai festoi fitoren e tij mbresëlënëse në zgjedhjet e javës së kaluar.

“E gjithë skuadra”, ka shkruar mbesa e tij Kai Trump mbi një foto nga nata e zgjedhjeve që përfshinte familjen e ngushtë të Trump – dhe Elon Musk – edhe pse gruaja e tij Melania Trump mungonte.

Ndërsa disa nga të afërmit e Trump nuk u shfaqën në gjurmët e fushatës, prania e tyre pranë tij në natën e zgjedhjeve çoi në disa spekulime nëse do t’u jepeshin role të spikatura në administratën e tij të ardhshme.

Trump e ka mbajtur për një kohë të gjatë familjen pranë tij si në biznes ashtu edhe në politikë.

Por ai tha vitin e kaluar se ndryshe nga mandati i tij i parë, ai nuk do përfshinte fëmijët e tij në administratën që do drejtonte, nëse ai rifitonte Shtëpinë e Bardhë. “Është shumë e dhimbshme për familjen,” tha ai për Fox News, duke shtuar “familja ime ka kaluar nëpër ferr”.

Deri më tani, duket se ai i qëndron fjalës.

Ivanka Trump dhe bashkëshorti i saj, Jared Kushner, ishin këshilltarë të lartë në administratën e parë Trump.

Trump shpesh e ka lavdëruar vajzën e tij të madhe, duke thënë se ajo mund të kandidonte për presidente dhe se ai do të dëshironte ta emëronte atë si ambasadore të tij në Kombet e Bashkuara.

Ndërsa ajo dhe bashkëshorti i saj ishin të dukshëm gjatë dy kandidimeve të tij të para për Shtëpinë e Bardhë, Ivanka njoftoi se do të tërhiqej nga politika ndërsa ai filloi ofertën e tij në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2024.

Në nëntor 2022, ajo tha: “ndërsa gjithmonë do ta dua dhe do ta mbështes babanë tim, duke shkuar përpara, do ta bëj këtë jashtë arenës politike”.

As Ivanka dhe as bashkëshorti i saj nuk kanë në plan të kthehen në politikë pasi kaluan vitet e fundit duke u vendosur në një jetë në Florida, raportoi Page Six javën e kaluar.

Djemtë e Trump, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump, të dy dolën në fushatën për të mbështetur babanë e tyre, por duket se asnjëri nuk do të ketë një rol në administratën e tij.

Donald Trump Jr tha të dielën se nuk do të ishte anëtar i administratës së babait të tij. Ai po bashkohet me 1789 Capital, një firmë kapitali sipërmarrës, investimet e së cilës përfshijnë kompaninë mediatike të Tucker Carlson. Eric Trump është nënkryetari ekzekutiv i Organizatës Trump dhe duket se do të vazhdojë të drejtojë biznesin familjar.

Nuk ka asnjë sugjerim që fëmijët më të vegjël të Trump do t’i bashkohen administratës së tij.

Vajza e tij më e vogël, Tiffany Trump, u diplomua në shkollën juridike në 2002 dhe është shtatzënë me fëmijën e saj të parë, ndërsa djali i tij më i vogël, Barron, së fundmi filloi vitin e parë të kolegjit në Stern School of Business të Universitetit të Nju Jorkut.

Kostas Panagopoulos, një profesor i shkencave politike në Universitetin Northeastern, thotë se anëtarët e familjes së Trump u vunë nën “vëzhgim intensiv” gjatë mandatit të tij të parë dhe mund të jenë më pak të interesuar të kenë role publike gjatë administratës së dytë.

“Për disa anëtarë të familjes, ndërmjetësimi gjatë momenteve kyçe, si Ivanka Trump gjatë kryengritjes së 6 janarit, me sukses të kufizuar, ka të ngjarë të jetë zhgënjyes dhe i dëmshëm për reputacionin e tyre. Ata ndoshta preferojnë të ulen mënjanë këtë herë”, tha ai.

Ish-zonja e parë dhe e ardhshme thuhet se nuk planifikon të kalojë më shumë kohë sesa duhet në Shtëpinë e Bardhë gjatë mandatit të dytë të bashkëshortit të saj në detyrë.

Revista People raportoi se ajo planifikon të ndajë kohën e saj midis një apartamenti privat në Uashington, DC, Mar-a-Lago në Palm Beach, Florida dhe shtëpisë së saj në New York City, ku fëmija i saj i vetëm, Barron, po studion.

“Ajo do të marrë pjesë në ceremonitë e Shtëpisë së Bardhë që i kërkohet të marrë pjesë ashtu siç ka bërë gjithmonë. Melania e di se çfarë të bëjë, por ka mendjen e saj”, tha një burim për revistën.

Vendimi i saj për të anashkaluar një takim tradicional në Shtëpinë e Bardhë me zonjën e parë Jill Biden të mërkurën përforcon idenë se ajo synon të ketë autonomi më të madhe në rol këtë herë.

Personi në krahun e djathtë të Trump në festën e tij të fitores ishte nusja e tij, Lara Trump.

Ajo është e martuar me Eric Trump dhe u zgjodh me dorë nga presidenti i zgjedhur në pranverë për të shërbyer si bashkëkryetar i Komitetit Kombëtar Republikan, ndërsa ai kërkoi të vinte republikanin nën kontrollin e tij të fortë.

Në këtë rol, ish-producenti televiziv ka qenë një nga avokatët më të zëshëm të Trumpit në media dhe ka mbikëqyrur rritjen e mbledhjes së fondeve dhe nismën e partisë për “integritetin zgjedhor”.

Me GOP që ka rifituar kontrollin e Senatit dhe të sigurtë se do të mbajnë Dhomën e Përfaqësuese, ajo u ka mbyllur gojën atyre që kanë vënë në dyshim aftësitë e saj – dhe vjehrri i saj ka të ngjarë të shpërblejë përpjekjet e saj.

MARKETING