The Guardian: Në Gjeorgji, Rusia sapo ka shënuar një tjetër fitore kundër demokracisë liberale

Pasi partia në pushtet Ëndrra Gjeorgjiane (GD) e drejtuar nga oligarku Bidzina Ivanishvili siguroi një shumicë parlamentare në zgjedhjet e së shtunës në Gjeorgji, reagimi nga Moska ishte i gëzuar.

“Gjeorgjianët kanë fituar. Attaboys!” shkroi Margarita Simonyan, drejtuesja e transmetuesit rus të kontrolluar nga shteti RT, në X.

Ndërkohë, një mik i shkatërruar më dërgoi një mesazh të dielën në mëngjes për të thënë se ndjeheshin sikur “u zgjuan në Rusi”.

Çështja nëse Gjeorgjia do të vazhdonte lëvizjen e saj në orbitën e Rusisë apo do të ndryshonte kursin dhe do të përqafonte Evropën varej nga zgjedhjet. Por me raportet për parregullsi në votim dhe partia më e madhe opozitare, Lëvizja e Bashkuar Kombëtare (UNM), duke e hedhur poshtë përfundimisht rezultatin, nuk ka gjasa që të zgjidhet së shpejti.

Ivanishvili ka qenë në pushtet që nga viti 2012, kur krijoi partinë GD dhe shënoi një fitore dërrmuese kundër Mikheil Saakashvilit, ish-presidentit të Gjeorgjisë, të cilin Putini premtoi në mënyrë publike se do ta “varte nga topat” dhe që ndodhet në burg në Tbilisi. Që nga ajo kohë, Ivanishvili ka lëvizur metodikisht Gjeorgjinë në një marrëdhënie më të ngushtë me Rusinë – në mënyrë të fshehtë dhe ngadalë në fillim, hapur dhe agresivisht në vitet e fundit.

Kjo shkaktoi shumë fërkime me shoqërinë. Gjeorgjianët ishin lodhur nga qeveria e Saakashvilit, e cila po bëhej autokratike, por shumë ishin të vendosur në një kthesë drejt Evropës. Për shekuj me radhë, drejtuesit gjeorgjianë kanë kultivuar idenë e Evropës si një mënyrë për të mbrojtur gjuhën dhe identitetin gjeorgjian nga shtypja nga fqinjët e saj: Persianët, Osmanët dhe, për dy shekujt e fundit, rusët. Kushtetuta moderne e Gjeorgjisë kërkon një aleancë m

ë të ngushtë me perëndimin, veçanërisht me BE-në dhe NATO-n.

Edhe qytetarët tashmë të zhgënjyer me Ivanishvilin u tronditën kur qeveria zgjodhi të anonte hapur me Moskën kundër Kievit në vitin 2022. Ukraina i kishte qëndruar pranë Gjeorgjisë gjatë të gjitha luftërave të saj, duke përfshirë pushtimin më të fundit rus në 2008. Pozicioni i qeverisë ndihej si një tradhti.

Në vitet që pasuan, GD ka miratuar ligje represive të stilit rus, duke nisur goditje brutale ndaj aktivistëve, duke synuar komunitetin LGBTQ+ dhe duke lëshuar fushata dezinformimi direkt nga libri i lojërave të Kremlinit. Deri në vitin 2024, qindra mijëra morën pjesë në demonstratat e rregullta antiqeveritare të udhëhequra nga të rinjtë që kërkonin që Gjeorgjia të qëndronte në kursin e saj evropian.

Zgjedhjet u panë si mënyra e vetme demokratike për ta nxjerrë vendin nga përqafimi shtrëngues i Ivanishvilit dhe Rusisë – ndoshta ishte vota më e rëndësishme në historinë e vendit që nga referendumi i pavarësisë në 1991. Sondazhet, duke përfshirë exit poll-et tradicionalisht të besueshme, vendosin opozitën në një drejtim të qartë. Ditën e votimit, pjesëmarrja ishte aq e lartë sa në disa qendra votimi njerëzit u rreshtuan me orë të tëra për të hedhur votën e tyre.

E megjithatë organi qendror zgjedhor njoftoi se partia GD mundi opozitën pro-evropiane të vendit dhe siguroi një mandat të katërt. Lista e parregullsive të regjistruara është e gjatë. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) thotë se ka pasur “kanosje, shtrëngim dhe presion mbi votuesit”, ndërsa raporte të tjera detajojnë mospërputhjet e dyshimta në numra, dhunë dhe mbushje votash. Rezultati do të sfidohet, megjithëse lufta për drejtësi në gjykatat e kontrolluara nga një oligark ka të ngjarë të jetë e kotë.

Në javët e ardhshme, opozita në Gjeorgji do të punojë për të nxitur mbështetësit dhe do të përpiqet të provojë se zgjedhjet janë vjedhur. Por ata duhet të përballen me realitetin se GD-ja performoi më mirë nga sa e kishte pritur kushdo, pjesërisht të paktën falë një fushate agresive parazgjedhore që u fokusua te frika: mesazhi i veçantë i partisë qeverisëse barazoi opozitën me një luftë tjetër me Rusinë.

Fushata e tyre përfshinte tabela që krahasonin rrënojat e qyteteve të Ukrainës me peizazhet paqësore të Gjeorgjisë. Ai u tregua efektiv në një vend ku Rusia ende pushton 20% të territorit dhe kujtimet e pushtimit të vitit 2008 janë shumë të gjalla.

Rezultatet e zgjedhjeve mund të sfidojnë logjikën dhe shpresën për shumë gjeorgjianë, por ato përputhen në mënyrë shqetësuese me trajektoren më të gjerë të botës. Gjatë dekadës së fundit, ndërveprimi i aleancave oligarkike, dezinformimi, abuzimi i teknologjisë dhe dhuna selektive kanë ngrënë themelet e të gjitha shoqërive. Humbësit nuk janë vetëm opozita gjeorgjiane dhe mbështetësit e saj, por kushdo që beson në vlerën e lirisë. Fituesit e vërtetë nuk janë politikanët gjeorgjianë, apo edhe oligarku që tërheq fijet e tyre, por kushdo që vendos paratë dhe pushtetin mbi vlerat e përbashkëta.

Në rastin e Gjeorgjisë, fituesi më i madh është Kremlini, i cili sapo ka fituar një betejë në luftën e tij globale kundër demokracisë liberale. Opozita gjeorgjiane nuk ka gjasa të ketë sukses nëse nuk merr vëmendjen e përqendruar nga Evropa dhe Shtetet e Bashkuara. Por me tragjedinë që ka përfshirë Lindjen e Mesme, dramën e zgjedhjeve në SHBA dhe urgjencën e luftës gjithnjë e më të paqëndrueshme në Ukrainë, ngjarjet në Gjeorgji do të luftojnë për të konkurruar për vëmendje.

Kushdo që është i interesuar të kundërshtojë përçarjet më të mëdha të Rusisë në mbarë botën, duhet të kujtojë Gjeorgjinë. Pikërisht këtu u shfaq krisja fatale në perandorinë sovjetike më 9 prill 1989, kur Moska dha urdhër që trupat e saj të hapnin zjarr ndaj protestuesve paqësorë pro-pavarësisë në Tbilisi. Arsyeja pse perandoritë shkërmoqen nga kufijtë është sepse rezistenca e vërtetë vjen gjithmonë nga skajet. Ndihma e Gjeorgjisë për të rikthyer demokracinë e saj do ta mbajë atë gjallë diku tjetër.

