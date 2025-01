Të dielën, SHBA-ja do ta ndalojë TikTok

TikTok ka në plan të mbyllë aplikacionin për përdoruesit në SHBA nga e diela, kur pritet që të hyjë në fuqi një ndalim federal ndaj këtij aplikacioni, përveç nëse Gjykata e Lartë ndërhyn për ta bllokuar atë, thanë persona të njohur me rastin.

Rezultati i mbylljes do të ishte ndryshe nga ai që kërkon ligji. Ligji parashikon ndalimin e shkarkimeve të reja të TikTok nga dyqanet e aplikacioneve të Apple (AAPL.O) dhe Google (GOOGL.O), ndërsa përdoruesit ekzistues mund të vazhdojnë ta përdorin për një kohë të caktuar.

Sipas planit të TikTok, personat që do të përpiqen të hapin aplikacionin do të shohin një mesazh pop-up që i drejton ata në një faqe interneti me informacion rreth ndalimit, thanë ata, duke kërkuar anonimatin pasi çështja nuk është publike, shkruan reuters.

Kompania gjithashtu ka në plan t’u ofrojë përdoruesve mundësinë për të shkarkuar të gjitha të dhënat e tyre, në mënyrë që ata të mund të mbajnë një regjistër të informacionit të tyre personal, thanë ata.

Mbyllja e këtij shërbimi nuk kërkon planifikim të gjatë, tha një nga burimet, duke theksuar se shumica e operacioneve kanë vazhduar si zakonisht që nga kjo javë. Nëse ndalimi revokohet më vonë, TikTok do të jetë në gjendje ta rikthejë shërbimin për përdoruesit në SHBA në një kohë relativisht të shkurtër, tha burimi.

ByteDance, kompani mëmë e TikTok, është rreth 60 për qind e zotëruar nga investitorë institucionalë si BlackRock dhe General Atlantic, ndërsa themeluesit dhe punonjësit e saj zotërojnë 20 për qind secili. Ajo ka më shumë se 7000 punonjës në Shtetet e Bashkuara.

Presidenti amerikan, Joe Biden nënshkroi një ligj në muajin prill të vitit të kaluar, i cili kërkon që ByteDance të shesë pasuritë e saj në SHBA deri më 19 janar 2025, ose të përballet me një ndalim të përgjithshëm.

Javën e kaluar, Gjykata e Lartë e SHBA duket se ishte e prirur të mbante në fuqi ligjin, përkundër thirrjeve nga ish-presidenti amerikan, Donald Trump dhe ligjvënës për të shtyrë afatin.

Trump, i cili do të betohet më 20 janar, ka thënë se duhet të ketë kohë pasi të marrë detyrën për të ndjekur një “zgjidhje politike” të çështjes.

TikTok dhe ByteDance kanë kërkuar, të paktën, një shtyrje të zbatimit të ligjit, të cilin ata thonë se shkel mbrojtjen e amendamentit të parë të Kushtetutës së SHBA-së ndaj kufizimit të lirisë së fjalës nga qeveria.

