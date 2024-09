Taravari për vizitë zyrtare në SHBA

Kryetari i Aleancës për Shqiptarët njëherit edhe ministri i Shëndetësisë në Qeverinë e RMV-së, Arben Taravari ndodhet për vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

“Kryetari Arben Taravari do të merr pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së në Samitin e së Ardhmes “Zgjidhje multilaterale për një të nesërme më të mirë” në New York, ku marrin pjesë liderët nga e gjithë bota. Taravari po ashtu pritet të ketë takime të shumta në New York dhe Washington me përfaqësues të lartë diplomatik”, thuhet në njoftimin e ASH-së, krahu i Taravarit.

MARKETING