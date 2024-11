Takimi i fundit me Xi Jinping, Biden pritet t’i kërkojë liderit kinez të largojë Korenë e Veriut nga luf’ta në Ukrainë

Presidenti amerikan Joe Biden pritet të përdorë takimin e tij të fundit me liderin e Kinës, Xi Jinping, për t’i kërkuar atij që të largojë Korenë e Veriut, e cila po thellon më tej mbështetjen e saj për luftën e Rusisë kundër Ukrainës.

Bisedimet sot, të cilat do të jenë në margjinat e samitit vjetor të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor në Peru, vijnë pak më shumë se dy muaj përpara se Biden të largohet nga detyra.

Me takimin përfundimtar, zyrtarët shprehen se Biden do të kërkojë që Xi të rrisë angazhimin kinez për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të një momenti tashmë të rrezikshëm me Korenë e Veriut.

Këshilltari për sigurinë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, tha se zyrtarët e administratës së Bidenit do të këshillojnë ekipin Trump se menaxhimi i konkurrencës intensive me Pekinin ka të ngjarë të jetë sfida më e rëndësishme e politikës së jashtme me të cilën do të përballen.

