Stoltenberg thirrje Kinës të ndërpresë mbështetjen për Rusinë: Po ushqeni konflikt

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg të premten i bëri thirrje Kinës që të ndalojë mbështetjen e saj për Rusinë.

“Kina nuk mund të vazhdojë të ushqejë konfliktin më të madh ushtarak në Evropë pa ndikuar në interesat dhe reputacionin e Pekinit”, tha Stoltenberg në Oslo, duke u kërkuar të gjithë aleatëve të NATO-s të ruajnë mbështetjen e tyre për Ukrainën.

Ai theksoi se mënyra më e shpejtë për t’i dhënë fund luftës është t’i ofrohet Ukrainës ndihma ushtarake që i nevojitet për të mbizotëruar.

“Presidenti Putin duhet të kuptojë se ai nuk mund të fitojë në fushën e betejës, por duhet të pranojë një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme ku Ukraina mbetet një komb sovran dhe i pavarur”, tha Stoltenberg.

Ai vlerësoi Norvegjinë për kontributin e saj në grupin e betejës shumëkombëshe të NATO-s në Lituani, misionet e policisë ajrore dhe shpenzimet e saj në rritje të mbrojtjes.“Norvegjia do të arrijë dhe në fakt do të tejkalojë udhëzimin prej 2% të NATO-s për shpenzimet e mbrojtjes dhe sipas planit të saj afatgjatë, ajo do të vazhdojë të rrisë ndjeshëm buxhetin e saj të mbrojtjes,” vuri në dukje sekretari.

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s përgëzoi gjithashtu Norvegjinë për mbështetjen e saj ndaj Ukrainës, duke përfshirë sigurimin e sistemeve të avancuara të mbrojtjes ajrore, avionëve luftarakë F-16 dhe aftësive të tjera ushtarake të fundit.

“Angazhimi afatgjatë i Norvegjisë ndaj Ukrainës shërben si shembull i rolit jetësor që duhet të luajnë të gjithë aleatët”, shtoi ai.

