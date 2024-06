Sondazhet para zgjedhjeve evropiane: Rezultate të mira të së djathtës ekstreme franceze dhe gjermane

Partitë e ekstremit të djathtë në Francë dhe Gjermani kanë shënuar rezultate të mira në sondazhet para zgjedhjeve për Parlamentin Evropian në javën e ardhshme, raporton REL.

Partia e ekstremit të djathtë të Francës Rally National (RN) është në krye në një sondazh të opinionit publik të publikuar të dielën, me Alternativën për Gjermaninë që vjen e dyta në një sondazh të ngjashëm.

Në të dyja rastet, partitë e ekstremit të djathtë janë përpara partive në pushtet në Gjermani dhe Francë, dy anëtarët më me ndikim të BE-së, ndërsa sondazhet tregojnë se e djathta ekstreme është në rrugën e duhur për të fituar disa shtete të tjera anëtare në zgjedhjet e 6 dhe 9 qershorit.

32.5 të anketuar do të votonin për kandidatin kryesor të RN franceze, Jordan Bardela, ndërsa Valerie Aye, një aleate e presidentit centrist Emmanuel Macron, është në vendin e dytë me 16 për qind, e ndjekur nga kandidati socialist Rafael Glucksman me 13 për qind.

Partia tradicionale e krahut të djathtë, Republikanët, e cila është në opozitë, është nën pragun e pesë për qind për të hyrë në Parlamentin Evropian.

Megjithatë, synimet e votuesve janë ende “shumë të paqëndrueshme”, d.m.th. “çdo votues i tretë ende mund të ndryshojë mendje para zgjedhjeve, veçanërisht në të majtë”, tha Instituti Elabe, i cili kreu sondazhe për “BFMTV” dhe të përjavshmen “Tribune Dimanš”.

Deri më tani, AfD në Gjermani është ende në vendin e dytë në sondazhe, pavarësisht skandaleve serioze të fundit, ka treguar një sondazh i ri i Institutit Insa për tabloidin “Bild am Sontag”..

Nëse zgjedhjet evropiane do të mbaheshin të dielën, partia do të merrte 16 për qind të votave, përpara Partisë Social Demokrate të kancelarit Olaf Scholz, e cila ka 14 për qind.

Rezultati i AfD-së ka rënë me një për qind krahasuar me sondazhin e Insa-s një javë më parë.

Aleanca konservatore gjermane e Unionit Kristian Demokrat dhe Unioni Kristian Social i Bavarisë kryeson sondazhin me 29 për qind, ndërsa partnerët e koalicionit SPD, të Gjelbrit dhe Partia Demokratike e Lirë, janë me 13 dhe 4 për qind.

AfD është tronditur nga polemika javët e fundit, me kandidatin kryesor të partisë për zgjedhjet evropiane, Maximilian Krach, i ndaluar të bënte deklarata publike pasi tha se jo të gjithë anëtarët e forcave paraushtarake naziste SS ishin kriminelë.

Kandidati i dytë i partisë në zgjedhjet evropiane, Petr Bistron, gjithashtu u tërhoq nga fushata pasi policia kontrolloi shtëpinë e tij në Berlin në një hetim për pastrim parash, ryshfet dhe lidhje të dyshuara me rrjetet pro-ruse. Përveç kësaj, policia gjermane arrestoi ish-ndihmësin e Krah, Jian Guo, në prill me dyshimin për spiunazh.

Krah e shkarkoi atë pas akuzave se bashkëpunëtori i tij në parlament po spiunonte për Kinën.

Qytetarët e 27 vendeve të BE-së duhet të zgjedhin një Parlament të ri Evropian nga 6 deri më 9 qershor. Votimi në Holandë fillon të enjten, megjithëse shumica e vendeve do të mbajnë zgjedhje të dielën.

