Shtetet baltike dhe Polonia kërkojnë fonde nga BE-ja për mbrojtje kufitare

Anëtaret e NATO-s, Estonia, Letonia, Lituania dhe Polonia, do të kërkojnë fonde nga Bashkimi Evropian për ta ndërtuar një rrjet bunkerësh, barrierash, linjash furnizimi dhe magazina ushtarake përgjatë kufijve të tyre me Rusinë dhe Bjellorusinë, thanë të shtunën zyrtarët e Estonisë.

Tri vendet baltike fillimisht njoftuan planin për një “Linjë të Mbrojtjes Baltike” në janar.

Në maj, Polonia njoftoi një projekt të ngjashëm të quajtur “Mburoja Lindore” me qëllim për t’i forcuar kufijtë e saj me enklavën ruse të Kaliningradit dhe me Bjellorusinë.

“Nevoja për një linjë të mbrojtjes (baltike) buron nga situata e sigurisë dhe mbështet konceptin e ri të mbrojtjes të NATO-s”, tha në një deklaratë ministri estonez i Mbrojtjes, Hanno Pevkur, duke shtuar se “është jashtëzakonisht e rëndësishme t’ bashkërëndojmë aktivitetet tona me Poloninë”.

