Shtatë pikat kyçe të fjalimit të parë të Donald Trumpit si president i SHBA-së

Donald Trump foli për rreth 30 minuta në fjalimin e inaugurimit, me komente që pasqyronin tonin e fushatës së tij.

Më poshtë janë shtatë pikat kyçe të fjalimit pas betimit si president i 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shkruan skynews.

Biden

Trump sulmoi trashëgimninë e administratës së kaluar, duke e quajtur atë një periudhë rënjeje të Amerikës.

Përleshjet në Capitol

Ai tha se “shfrytëzimi” i departamentit të drejtësisë do të mbaronte, duke sinjalizuar një goditje të fundit për hetimet mbi veprimet e tij personale.

Immigracioni

Presidenti njoftoi se do të nënshkruante një urdhër ekzekutiv që shpall një emergjencë kombëtare në kufirin jugor me Meksikën.

Qeveria do të fillojë kthimin e “miliona e miliona të huajve kriminelë”, tha ai, një referencë e dukshme për programin masiv të deportimit për të cilin kishte bërë fushatë.

Ai tha se do të shpallte “kartelët” si organizata terroriste të huaja.

Politika e jashtme ‘paqësuese’

Trump tha se donte të ishte një “pajtues dhe bashkues”, duke folur për luftërat që Amerika nuk do të përfshihet, po aq sa për betejat që do të fitojë.

Gjiri i Meksikës do të riemërtohej në Gjirin e Amerikës, tha Trump, dhe SHBA do ta marrë përsëri Kanalin e Panamasë nga Kina.

Nuk është e qartë nëse një president amerikan ka autoritetin të riemërtojë Gjirin e Meksikës, pasi ky është një rajon ndërkombëtar.

Tarifat

Trump njoftoi krijimin e Shërbimit të Taksave të Jashtme për “taksuar dhe tarifuar vendet e huaja për të pasuruar qytetarët tanë”.

Raca dhe Gjinia

“Ka vetëm dy gjini, mashkull dhe femër”, tha ai, duke shtuar se “ne do të krijojmë një shoqëri që është pa ngjyra dhe e bazuar në merita”.



Energjia

“Zjarr, zemër, zjarr”, tha Trump, duke premtuar të “shpallë një emergjencë kombëtare energjetike”.

Administrata do të përfundojë marrëveshjen e “Green New Deal” dhe do të shfuqizojë mandatimin e automjeteve elektrike, tha ai.

Ky i fundit i referohet standardeve të ndotjes për lëshimet e gazrave të shkarkimit, të lëshuara nga administrata e Joe Bidenit, të cilat pritej të dyfishoheshin deri në vitin 2032, duke inkurajuar adoptimin e automjeteve elektrike. /Telegrafi/

