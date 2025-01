Shpërthen zjarr në shtëpinë e të moshuarve në Kavadar, janë evakuuar 30 persona

Qendra Rajonale për Menaxhimin e Krizave – Veles (QRMK) njofton se një zjarr ka shpërthyer në shtëpinë e të moshuarve në fshatin Çemersko të Kavadarit.

Sipas QRMK-Veles, në vendngjarje po ndërhyjnë 10 zjarrfikës me 3 makina zjarrfikëse, si dhe tre ekipe mjekësore dhe dy automjete policore me 8 policë.

Në ndërkohë, me dy automjete janë evakuuar 30 persona të cilët ishin të vendosur në shtëpinë e të moshuarve në Kavadar”, thonë nga QRMK.

