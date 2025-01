Shkëmbimi i dytë i të burgosurve: Çfarë pritet të ndodhë në ditën e shtatë të armëpushimit në Gaza

Rripi i Gazës po përgatitet për fazën e dytë të shkëmbimit të të burgosurve sipas fazës fillestare të marrëveshjes së armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit, e cila hyri në fuqi më 19 janar, duke ndalur luftën gjenocidale izraelite në Rripin e Gazës.

Siç përshkruhet në marrëveshje, shkëmbimi i dytë i të burgosurve është planifikuar për të shtunën, ditën e shtatë të armëpushimit. Hamasi do të lirojë katër pengje izraelite në këmbim të të burgosurve palestinezë.

– Lista e të burgosurve

Hamasi publikoi ​​emrat e katër pengjeve në Izrael si pjesë e marrëveshjes, ndërsa Izraeli pritet të shpallë emrat e të burgosurve palestinezë të planifikuar për lirim.

Në një deklaratë të shkurtër, zëdhënësi i Brigadave Al-Qassam, Abu Obaida, tha se nesër do të lirohen katër ushtare izraelite.

Ai i identifikoi ushtaret si Karina Ariev, Danielle Gilboa, Naama Levy dhe Liri Albag.

Sipas mediave izraelite, Izraeli nesër do të pranojë edhe një listë të plotë të pengjeve nga Hamasi, duke përfshirë robërit e gjallë dhe të vdekurit në mesin e 33 pengjeve që pritet të lirohen në fazën e parë të marrëveshjes.

Deri më sot, Izraeli ka liruar 90 të burgosur palestinezë, ndërsa Hamasi ka liruar tre robër izraelitë si pjesë e marrëveshjes.

Ky shkëmbim i të burgosurve është pjesë e fazës fillestare të marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve, e cila hyri në fuqi më 19 janar dhe do të zgjasë 42 ditë.

Sipas kushteve të marrëveshjes, 30 të burgosur palestinezë, mes tyre gra dhe fëmijë, do të lirohen për çdo peng civil izraelit. Për çdo ushtar izraelit, do të lirohen 50 palestinezë, duke përfshirë 30 me burgim të përjetshëm dhe 20 me dënime të rënda, sipas burimit të paidentifikuar.

Ndërkohë, Qadoura Fares, kreu i Komisionit Palestinez për Çështjet e të Burgosurve, u nis nga Bregu Perëndimor i pushtuar për në Kajro të premten për t’u përgatitur për lirimin e parashikuar të së shtunës të të burgosurve palestinezë nga Izraeli.

– Tërheqja e Izraelit, përpjekjet për ndihmë humanitare

Pas shkëmbimit të të burgosurve, ushtria izraelite do të tërhiqet plotësisht nga pjesa perëndimore e korridorit Netzarim, duke përfshirë Rrugën Rashid, në lindje të rrugës Salah al-Din, në juglindje të qytetit të Gazës.

Sipas marrëveshjes, kjo tërheqje do të rezultojë në largimin e plotë të forcave ushtarake izraelite nga korridori Netzarim, duke u mundësuar palestinezëve të lëvizin lirshëm nëpër enklavën palestineze, tha një burim për Anadolu.

Ndërkohë, dërgesat e ndihmave humanitare kanë filluar me një sërë kamionësh që hyjnë në Rripin e Gazës përmes tre pikave kryesore që kur armëpushimi hyri në fuqi të dielën. Vendkalimi Kerem Shalom po lehtëson shpërndarjen e ndihmës në zonat në jug të korridorit Netzarim, ndërsa vendkalimet Beit Hanoun (Erez) dhe Zikim u shërbejnë rajoneve veriore.

Kthimi i palestinezëve të zhvendosur brenda Gazës nga pjesa jugore në pjesën veriore pritet të fillojë të dielën në mëngjes, pas tërheqjes izraelite të shtunën mbrëma.

– Masat e kthimit për palestinezët e zhvendosur

Zyra e Qeverisë për Media në Gaza ka njoftuar masat për të lehtësuar kthimin e parashikuar të palestinezëve të zhvendosur nga enklavat jugore dhe qendrore në qytetin e Gazës dhe zonat veriore, që do të fillojnë këtë të dielë.

Sipas njoftimit, këmbësorët do të lejohen të udhëtojnë nga enklavat jugore dhe qendrore në qytetin e Gazës dhe zonat veriore përmes rrugës Rashid dhe rrugës Salah al-Din.

Rruga Salah al-Din do të funksionojë si rrugë me një drejtim, nga jugu drejt veriut, ndërsa rruga Rashid do të lejojë lëvizjen në të dy drejtimet.

Inspektimet e automjeteve përgjatë këtyre rrugëve do të kryhen nën mbikëqyrjen e zyrtarëve nga Egjipti dhe Katari.

– Vendkalimi në Rafah

Vendkalimi në Rafah do të hapet në ditën e 15-të të armëpushimit, më 2 shkurt, për të lehtësuar kalimin e palestinezëve të plagosur në Egjipt.

Yedioth Ahronoth raportoi të mërkurën se Tel Avivi kishte zhvilluar diskutime me zyrtarët egjiptianë në lidhje me hapjen e kalimit Rafah duke filluar në ditën e 14-të të armëpushimit pas lirimit të grupit të tretë të pengjeve.

Sipas planit, 12 qytetarë të Gazës, që nuk janë anëtarë të Hamasit, do të mbikëqyrin kalimin e këmbësorëve në vendkalimin Rafah.

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mohoi raportet se ai kishte lejuar Autoritetin Palestinez të menaxhonte pikën kufitare Rafah midis Gazës dhe Egjiptit.

“Askush nuk kalon nëpër të (kalimin në Rafah) pa mbikëqyrje dhe miratim nga ushtria izraelite dhe Shin Bet (shërbimi i sigurisë së brendshme)”, tha zyra e Netanyahut.

