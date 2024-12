Shkat’ërrohen dy tanker rusë në Detin e Zi, njëra ndahet në dysh nga moti i ligë – transportonin mijëra tonelata naftë

Dy tankerë rusë në Detin e Zi janë shkatërruar si pasojë e motit të ligë.

Të paktën një person ka humbur jetën, derisa ekuipazhi është evakuuar, transmeton Telegrafi.

Agjencia e lajmeve Interfax raporton se ka pasur derdhje të naftës, duke u thirrur në deklaratat e Agjencisë Federale Ruse të Transportit.

Fotografitë dhe videot e postuara në X, shfaqin të paktën një anije të ndarë në dysh nga dallgët e mëdha.

Një video nga brendësia e anije tregon anijen tjetër të shkatërruar plotësisht – madje e ndarë në dysh.

Shtatë anëtarë të ekuipazhit bëjnë të pamundurën që t’i shpëtojnë më të keqes, kur shohin se anija e tyre u shkatërrua.

Bëhet fjalë për anijen 136 metra Volgoneft që autoritetet ruse thonë se ishin 15 persona në bord, që shihet qartë duke u ndarë në dysh dhe duke u fundosur.

E anija tjetër e shkatërruar po transportonte mijëra tonelata naftë – që në total kishte një kapacitet transporti prej 4.200 tonelata.

Two Russian oil tankers, the Volgoneft-212 and the Volgoneft-239, are in distress in reasonably heavy seas 8 km off the Kerch Strait in Ukraine's Russian-occupied Crimea. The bow of one of them, (Volgoneft-212?) has broken off. 4.3K tons fuel oil could spill. pic.twitter.com/MXFJq5SoxC

— Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) December 15, 2024