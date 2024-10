Shefi i Mbrojtjes i SHBA-së kërkon nga Koreja e Jugut të tërheq trupat nga Rusia

Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Lloyd Austin, ka kërkuar nga Koreja e Jugut të tërheq trupat nga Rusia, transmeton Anadolu.

Në një konferencë të përbashkët për media në Pentagon me ministrin e Mbrojtjes së Koresë së Jugut, Kim Yong-hyun, Austin tha se “kjo ka potencialin për të zgjatur konfliktin ose për të zgjeruar konfliktin, nëse kjo vazhdon”.

Austin tha se provat sugjerojnë se Koreja e Veriut dërgoi 10 mijë ushtarë për t’u trajnuar në Rusinë lindore. Ai shprehu shqetësim për “nivelin e paprecedentë të bashkëpunimit të drejtpërdrejtë ushtarak” midis Rusisë dhe Koresë së Veriut.

“Disa nga këto trupa të Koresë së Veriut tashmë janë afruar më pranë Ukrainës dhe ne po i shohim që i veshin ato me uniforma ruse dhe u japin pajisje ruse. Unë jam gjithnjë e më i shqetësuar që Kremlini planifikon të përdorë këta ushtarë të Koresë së Veriut për të mbështetur operacionet luftarake të Rusisë në rajonin Kursk të Rusisë, afër kufirit me Ukrainën”, theksoi Austin.

Presidenti rus, Vladimir Putin, nuk do të mbizotërojë në Ukrainë, tha shefi i mbrojtjes amerikane, “madje as edhe me më shumë ndihmë nga Koreja e Veriut”.

“Nëse ata do të punësohen apo jo në luftë, mbetet për t’u parë ende, por sigurisht nëse ata janë të punësuar, atëherë kjo është shumë shqetësuese dhe kështu ne mbetemi të shqetësuar se ata do t’i përdorin këto trupa në luftime”, theksoi ai.

I pyetur se kur ushtarët e Koresë së Veriut mund të hyjnë në luftën kundër forcave ukrainase në Kursk, Austin tha se “nuk do të spekulojë” për kohën.

“Kjo është diçka që ne do të vazhdojmë ta shohim dhe ne do të vazhdojmë të punojmë me aleatët dhe partnerët për të dekurajuar Rusinë që të përdorë këto trupa në luftime”, shtoi ai.

