SHBA, një i dën’uar me vde;kje u ekzekutua në Karolinën e Jugut për herë të parë që nga viti 2011

Dyzet e gjashtë vjeçari i dënuar me vdekje nga drejtësia për vrasjen e një arkëtareje në vitin 1999, Freddie Owens, u ekzekutua të premten në Karolinën e Jugut (juglindje). Ky është ekzekutimi i parë në këtë shtet amerikan që nga viti 2011.

Vdekja e tij u konfirmua në orën 18:55 (me orën lokale, 12:55 me orën tonë), pak pasi iu injektua kimikate vdekjeprurëse, njoftuan mediat amerikane.

Ky është i pari nga pesë ekzekutimet e planifikuara për t’u kryer brenda një jave në SHBA, në pesë shtete të ndryshme.

Pothuajse të gjithë do të ekzekutohen me injeksion vdekjeprurës – me përjashtim të Alan Miller, i cili është planifikuar të ekzekutohet më 26 shtator në Alabama (në jug) me thithjen e azotit, një metodë e vrasjes që u përdor për herë të parë në botë në atë shtet në janar dhe i dënuar nga OKB-ja, e cila e konsideron atë një formë “torture”.

Freddy Owens ishte dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e arkëtares Irene Graves, nënë e tre fëmijëve, gjatë një grabitjeje të armatosur të një supermarket të vogël natën e Halloween-it 1997.

Burri, i cili gjithashtu u dënua dhe u arrestua më vonë, por nuk e pranoi fajësinë në vrasjen e Irene Graves.

Bashkë i pandehuri i tij, Steven Golden, i cili u dënua me 28 vjet burg për këtë rast, hoqi dorë nga dëshmia e tij duke inkriminuar Freddy Owens për vrasjen dhe duke zbuluar se nuk ishte bashkëpunëtor i tij.

Por apeli i fundit i të dënuarit me vdekje u refuzua dhe guvernatori i shtetit Henry McMaster refuzoi të lejonte zbutjen e dënimit.

Ky ishte ekzekutimi i 14-të në vitin 2024 në SHBA. Dënimi me vdekje është hequr në 23 nga 50 shtetet amerikane. Në gjashtë të tjera (Arizona, Kaliforni, Ohio, Oregon, Pensilvani dhe Tenesi) zbatohet një moratorium për zbatimin e tij, me vendime të guvernatorëve të tyre.

MARKETING