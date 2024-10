SHBA, Inteligjenca Artificiale parandaloi mashtrime fiskale në vlerë katër miliardë dollarë

Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi mashtrime në vlerë prej të paktën katër miliardë dollarësh, që janë parandaluar vitin e kaluar fiskal me ndihmën e inteligjencës artificiale.

Në një deklaratë me shkrim të departamentit, janë ndarë të dhëna për përdorimin e inteligjencës artificiale në proceset e zhvilluara të zbulimit të mashtrimit që janë zbatuar së fundmi.

Në deklaratë thuhet se inteligjenca artificiale është përdorur për zbulimin e mashtrimeve dhe përmes kësaj metode janë shpëtuar gjithsej mbi katër miliardë dollarë pagesa në kundërshtim me normat dhe mashtruese në vitin fiskal nga tetori 2023 deri në shtator 2024.

Deklarata vuri në dukje se nga shuma totale e shpëtuar, afërsisht një miliard dollarë lidheshin me zbulimin dhe parandalimin e mashtrimeve me çeqe dhe afërsisht 2,5 miliardë dollarë të transaksioneve me rrezik të lartë.

“Gjatë vitit të kaluar, kemi bërë përparim të rëndësishëm në parandalimin e më shumë se 4 miliardë dollarëve në pagesat mashtruese dhe në kundërshtim me normat”, thekson deklarata duke shtuar se “Departamenti merr seriozisht përgjegjësinë e tij për të menaxhuar në mënyrë efektive paratë e taksapaguesve”.

“Ne do të vazhdojmë të bashkëpunojmë me agjenci të tjera në gjithë qeverinë federale me mjetet, të dhënat dhe ekspertizën e nevojshme për të ndaluar

