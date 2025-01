“Sekretari i gjen’ocidit”, Blinken i SHBA-së protestohet në fjalimin e Këshillit Atlantik

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Antony Blinken, është protestuar në Washington DC gjatë fjalimit të tij në ngjarjen e Këshillit Atlantik mbi Lindjen e Mesme, duke u quajtur “Blinken i përgjakur, sekretari i gjenocidit” dhe “ne nuk do t’ju falim” nga një grua protestuese në solidaritet me Gazën, transmeton Anadolu.

Blinken po fliste për politikën e tij të jashtme, pasi mandati i tij 4-vjeçar do të përfundojë javën e ardhshme.

“Sekretar i gjenocidit”, ju keni në duar gjakun e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm”, bërtiti gruaja protestuese.

“Trashëgimia juaj do të jetë gjenocidi. Do të njiheni përgjithmonë si Blinkeni i gjakosur, sekretari i gjenocidit. Ju keni gjakun e qindra mijëra njerëzve të pafajshëm në duart tuaja. Nuk do ta harrojmë, turp të keni”, tha gruaja protestuese.

“Unë i respektoj pikëpamjet tuaja. Ju lutem më lejoni të ndaj të miat. Faleminderit”, u përgjigj Blinken.

Sekretari amerikan u përball me dy ndërprerje të tjera, me një tjetër protestues që e quajti atë “përbindësh” dhe “kriminel lufte”.

Administrata e presidentit Joe Biden është përballur me kritika për mbështetjen e saj për Izraelin gjatë luftës në Gaza, e cila që nga tetori i vitit 2023 ka vrarë të paktën 46 mijë palestinezë.

