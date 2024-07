S’do të tërhiqem edhe pse presioni për t’u larguar po rritet, thotë Bideni

Presidenti i SHBA-së, Joe Biden, u angazhua për të qetësuar demokratët dhe stafin e lartë në fushatën e tij të mërkurën, pasi raportet sugjeruan se ai po peshonte të ardhmen e tij pas debatit të tij të cilësuar katastrofik me Donald Trumpin javën e kaluar.

Bideni mbajti një drekë me dyer të mbyllura me zëvendëspresidenten Kamala Harris në Shtëpinë e Bardhë, teksa u shtuan spekulimet nëse ajo do ta zëvendësonte atë si kandidate e partisë në zgjedhjet e nëntorit.

Më pas, dyshja iu bashkua një thirrjeje me fushatën më të gjerë demokratike, ku Bideni bëri të qartë se do të qëndronte në garë dhe zonja Harris përsëriti mbështetjen e saj. “Unë jam kandidati i Partisë Demokratike. Askush nuk po më shtyn jashtë. Unë nuk po largohem”,i tha ai telefonatës, tha një burim për BBC News, transmeton Klan Kosova.

E njëjta frazë u përsërit në një e-mail për mbledhjen e fondeve të dërguar disa orë më vonë nga fushata Biden – Harris. “Më lejoni ta them këtë sa më qartë dhe thjesht: Unë jam duke kandiduar”, tha Bideni në email, duke shtuar se ai ishte “në këtë garë deri në fund”.

Pyetjet janë vërshuar nëse 81-vjeçari do të vazhdojë fushatën e tij pas debatit me Trumpin, i cili u karakterizua nga boshllëqe verbale, një zë i dobët dhe disa përgjigje që ishin të vështira për t’u ndjekur. Ajo ngjalli shqetësim në qarqet demokrate rreth përshtatshmërisë së tij për post dhe aftësisë së tij për të fituar zgjedhjet.

Presioni ndaj Bidenit për t’u larguar është rritur vetëm në ditët e fundit, pasi më shumë sondazhe tregojnë se epërsia e rivalit të tij republikan është zgjeruar. Një sondazh i New York Times i kryer pas debatit, i cili u publikua të mërkurën, sugjeroi se Trumpi tani po mban epërsinë më të madhe në gjashtë pikë.

