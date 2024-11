Scholz thotë se do të flasë “së shpejti” me Putinin, për Ukrainën

Kancelari gjerman Olaf Scholz dëshiron të rifillojë një dialog me presidentin rus Vladimir Putin “së shpejti” për të diskutuar konfliktin në Ukrainë.

“Po, kam vendosur të flas me presidentin rus në kohën e duhur”, ka thënë lideri gjerman në një emision bisede të së dielës në mbrëmje në transmetuesin publik ARD, përcjell Telegrafi.

“Por unë jam një politikan i përgjegjshëm, nuk e bëj vetëm”, shtoi Scholz.

Një bisedë me Putinin kërkon kontakte dhe biseda me një sërë palësh të tjera. Situata duhet të diskutohet edhe me Ukrainën, tha Scholz.

Kur u pyet se kur do të ishte koha e duhur për një bisedë me Putinin, Scholz u përgjigj: “Së shpejti”.

Kancelari theksoi se ishte e rëndësishme të sigurohet se “Ukraina mund të mbështetet tek ne dhe të tjerët dhe nuk duhet të ketë frikë se do të mbetet vetëm. Dhe se ne bëjmë gjithçka që mundemi për të parandaluar përshkallëzimin e kësaj lufte”.

Scholz shtoi se “natyrisht ne duhet të shohim nëse ka mënyra për të zbuluar nëse kjo luftë do të vazhdojë përgjithmonë ose nëse mund të gjejmë mënyra për t’i dhënë fund asaj”.

Në mes të tetorit, Scholz tha se ishte i gatshëm të fliste me Putinin për një paqe të drejtë në Ukrainë pas Kremlinit dhe zëdhënësi Dmitry Peskov tha për mediat ruse se Putin ishte i hapur për një dialog me udhëheqësin gjerman.

Scholz foli për herë të fundit me Putinin në telefon në dhjetor 2022, kur ai bëri thirrje për një zgjidhje diplomatike dhe tërheqjen e trupave ruse nga Ukraina. Rusia filloi sulmin e saj të gjithanshëm ndaj Ukrainës në shkurt 2022. /Telegrafi/

