Scholz: NATO nuk do të jetë pjesë e konfliktit të Ukrainës

NATO nuk është dhe nuk do të jetë pjesë e konfliktit në Ukrainë, tha kancelari gjerman Olaf Scholz.

“Samiti i NATO-s do të diskutojë forcimin e rolit të saj në koordinimin e mbështetjes për Ukrainën dhe trajnimin [forcat e armatosura ukrainase],” tha Scholz në Bundestag në lidhje me samitet e BE-së dhe NATO-s, që do të mbahen më 27-28 qershor dhe respektivisht 9-11 korrik.

“Është njëkohësisht e qartë dhe e shoh të rëndësishme të them se për shkak të asaj që po bëjmë, NATO nuk do të jetë pjesë e konfliktit. Ne nuk do ta kalojmë këtë vijë dhe nuk po e kalojmë”, tha ai.

