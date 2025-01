Scholz i Gjermanisë bllokon ndihmën e mëtejshme ushtarake për Ukrainën

Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock dhe ligjvënës të tjerë kanë kritikuar kancelarin Olaf Scholz për refuzimin e ndihmës së mëtejshme ushtarake për Kievin.

Kancelari gjerman Olaf Scholz është nën kritika nga ligjvënësit nga i gjithë spektri politik – përfshirë ministren e tij të Jashtme – për refuzimin e miratimit të një ndihme të mëtejshme ushtarake prej 3 miliardë eurosh për Ukrainën.

Duke folur në televizionin kombëtar në fillim të kësaj jave, Scholz tha se ai do të pajtohej me paketën e ndihmës ushtarake vetëm nëse lëshohej një borxh i ri për ta financuar atë, në vend të shkurtimeve të shpenzimeve sociale.

Paratë shtesë, të cilat do të plotësonin 4 miliardë euro të ndihmës për Kievin tashmë të angazhuar për vitin 2025 në një buxhet të përkohshëm, do të financonin kryesisht armët për mbrojtjen ajrore të Ukrainës, shkruan euronews, përcjell Telegrafi.

Por, politikanët e opozitës dhe madje edhe ministrja e Jashtme Annalena Baerbock e kanë kritikuar qëndrimin e Scholz – qoftë drejtpërdrejt apo tërthorazi – dhe e kanë akuzuar atë për organizim elektoral.

“Gjermania në tërësi nuk shihet aktualisht si një forcë lëvizëse për politikën e paqes në Evropë dhe sinqerisht kjo më dhemb”, tha Baerbock.

“Edhe tani, gjatë fushatës zgjedhore, disa i japin përparësi një perspektive kombëtare – ose si të fitojnë shpejt disa vota në zgjedhjet parlamentare – në vend që të marrin përgjegjësinë reale për sigurimin e paqes dhe lirisë së Evropës”, shtoi Baerbock, pa përmendur Scholzin me emër.

Bëhet e ditur se Gjermania ka vendosur 23 shkurtin si datë për zgjedhje të parakohshme.

Partia Social Demokrate (SPD) e Scholzit është e treta në sondazhet e fundit të opinionit me 16%, pas Alternativës së ekstremit të djathtë për Gjermaninë (AfD) me 20%, dhe aleancës së qendrës së djathtë midis CDU dhe CSU me 31%.

CDU, CSU dhe FDP në përgjithësi mbështesin dhënien e më shumë ndihmës për Kievin, por janë kundër marrjes së borxhit shtesë për ta financuar atë. Prandaj, aktualisht është e paqartë nëse paketa prej 3 miliardë eurosh do të miratohet përpara zgjedhjeve parlamentare të vendit muajin e ardhshëm.

