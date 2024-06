Scholz: E drejta e Ukrainës për të përdorur armë aleate në territorin rus është në përputhje me ligjin ndërkombëtar

Ukraina ka të drejtë, sipas ligjit ndërkombëtar, të përdorë armë gjermane kundër objektivave në rajonin kufitar rus, përsëriti kancelari Olaf Scholz, duke rikonfirmuar ndryshimin e qëndrimit të qeverisë gjermane.

Ai gjithashtu deklaroi se negociatat e mundshme të paqes me Rusinë “janë ende shumë larg”.

“Rusia hapi një front të ri kundër Kharkivit pranë kufirit dhe së bashku me partnerët ne ramë dakord që Ukraina ka, sipas ligjit ndërkombëtar, të drejtën të mbrohet nga sulmet në territorin e saj dhe të përdorë armët që ne dhe aleatët ofrojnë”, tha kancelari.

Zoti Scholz në të njëjtën kohë siguroi qytetarët se do të bëjë gjithçka për të siguruar që Gjermania të mos tërhiqet dhe të mbështesë Ukrainën në luftën kundër Rusisë.

“Është e drejtë që ne të koordinohemi ngushtë me aleatët tanë përpara se të marrim vendime të tilla afatgjata dhe qytetarët mund të mbështeten tek ne që të veprojmë gjithmonë me mençuri dhe të peshojmë me kujdes rreziqet,” vazhdoi ai.

“Si kancelar, kam këtë përgjegjësi, të siguroj që asnjë fëmijë i lindur në Gjermani të mos përjetojë luftë në vendin tonë. Ky për mua është prioriteti absolut ”, tha ai dhe pranoi se shumë qytetarë kishin frikë se lufta në Ukrainë mund të përshkallëzohej dhe të rrezikonte paqen dhe sigurinë në Gjermani.

Kreu i Grupit Parlamentar të Unionit të Krishterë (CDU/CSU) nga ana e tij akuzoi kancelarin për hezitim dhe frikë të vazhdueshme në mbështetjen e Ukrainës.

“Kjo nuk është maturi. Është hezitim, është frikë, është shprehje e politikës me një vlerësim të gabuar të situatës ”, tha ai.

“Një ditë do të pranoni gjithashtu të dërgoni raketa Taurus në Ukrainë. Por atëherë do të jetë tepër vonë për mijëra njerëz dhe ushtarë në Ukrainë që do të kenë humbur jetën”, tha Mertz duke iu drejtuar kancelarit.

CDU-së në fillim u pajtua se “Gjermania nuk duhet të tërhiqet zvarrë në luftë”./vizionplus.tv

