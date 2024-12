Rusia godet me rak’eta dhe dronë Kievin, sul’me edhe në rajone të tjera ukrainase

Rusia nisi një sulm ajror në Ukrainë të martën, duke goditur kryeqytetin e saj dhe rajone të tjera me raketa dhe dronë.

Forcat ajrore të Ukrainës raportuan një kërcënim për sulm me raketa balistike në orën tre të mëngjesit, me të paktën dy shpërthime të dëgjuara në Kiev disa minuta më vonë. Një tjetër alarm për sulm me raketa u lëshua në orën 8:00 të mëngjesit, që u pasua me të paktën një shpërthim në qytet. Copërat e raketave ranë në lagjen Darnytskyi të kryeqytetit pa raportime për viktima apo dëme, tha administrata lokale.

Autoritetet në rajonin verilindor të Sumit raportuan sulme pranë qytetit Shostka, ku kryetari i bashkisë, Mykola Noha, tha se 12 ndërtesa banimi ishin dëmtuar si dhe dy objekte arsimore. Ai tha se disa “objekte të infrastrukturës sociale” u shkatërruan, por nuk dha hollësi të tjera.

Forcat ajrore raportuan për sulme të tjera me raketa dhe dronë që kishin në shënjestër disa rajone të tjera të Ukrainës.

