Rritje 40% në 12 muaj: A do të vazhdojë të rritet çmimi i arit?

Shpjegimi për këtë rritje qëndron kryesisht në rritjen e kërkesës në tre tregjet kryesore për arin – Kinë, Indi dhe SHBA. Më shumë se 2000 ton ar kalojnë nëpër to çdo vit dhe vetëm tregu kinez u rrit me 984 tonë.

“Nëse Kina vazhdon me këtë ritëm në të ardhmen, vendi aziatik do të kalojë shumë vende perëndimore si Italia dhe Franca për sa i përket rezervave të arit”, komentoi Max Baklayan, CEO i Tavex.

Autoritetet kineze po përdorin arin për të vendosur një lloj tjetër rezerve në zemër të sistemit të tyre monetar, për të ruajtur tepricat veçanërisht të mëdha nga eksportet e “fabrikës botërore”, por edhe për të mbrojtur kundër pasigurisë gjeopolitike dhe episodeve të reja të mundshme të inflacionit të përshpejtuar.

Shumica e vendeve që blejnë arin e konsiderojnë atë një investim të sigurt me rrezikun më të vogël. Një analizë e fondit amerikan “Invesco” vitin e kaluar zbuloi se 96% e bankave qendrore të botës e shohin metalin e çmuar si investimin më të sigurt. Dy të tretat e institucioneve financiare të anketuara planifikojnë të blejnë më shumë se kaq, thotë Invesco.

“Një studim i fundit mbi sjelljen e kursimtarëve tregoi se ata e vendosin arin në krye të listës së aseteve të investimit që mbrojnë nga inflacioni,” vuri në dukje Baklayan.

Trendi i përshkruar do të vazhdojë për aq kohë sa ka interes dhe kërkesë serioze nga Azia. Nëse më shumë investitorë dhe banka qendrore nga Evropa i bashkohen tregut, ai mund të zgjasë vetëm periudhën aktuale të rritjes për metalin e çmuar, thonë ekspertët.

