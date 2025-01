Raport: Kostoja e luftës së Izraelit në Gaza shkon në mbi 67 miliardë dollarë

Kostoja ekonomike e luftës së Izraelit në Gaza ka arritur në afërsisht 250 miliardë shekelë (67,57 miliardë dollarë) deri në fund të vitit 2024, thuhet në një raport, transmeton Anadolu.

Gazeta izraelite e biznesit Calcalist publikoi të premten shifrën që pasqyron vlerësimet e Bankës së Izraelit dhe përfshin shpenzimet direkte ushtarake, shpenzimet civile dhe humbjet e të ardhurave, por jo shkallën e plotë të pasojave financiare.

Raporti i përshkruan kostot si një “barrë e rëndë” dhe kritikoi “dështimin” e përpjekjeve luftarake, duke theksuar nevojën për rritje të konsiderueshme në buxhetin e mbrojtjes të Izraelit gjatë dekadës së ardhshme.

Tendosja buxhetore ka ndezur diskutime brenda Izraelit, veçanërisht mbi rialokimin e të ardhurave nga burimet e gazit natyror në Mesdhe, të cilat fillimisht ishin të destinuara për kujdesin shëndetësor dhe arsimin, por tani duket se janë të destinuara për shpenzimet e mbrojtjes.

Raporti përmendi gjithashtu një rekomandim të fundit nga Komiteti Nagel, i cili sugjeroi një shtesë prej 275 miliardë shekelësh (74 miliardë dollarë) për mbrojtjen gjatë dekadës së ardhshme me rritje vjetore prej 27,5 miliardë shekelësh (7 miliardë dollarë).

Komiteti propozoi forcimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore me shumë shtresa të Izraelit, duke përfshirë Kupolën e Hekurt dhe sistemet e reja operative me lazer, së bashku me fortifikimin e kufirit në Luginën e Jordanit me një pengesë të siguruar mirë.

Ushtria izraelite ka vrarë mbi 46.000 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, në Gaza që nga një inkursion ndërkufitar nga Hamasi më 7 tetor 2023. Ofensiva e ka lënë enklavën në gërmadha dhe rreziku i urisë është përhapur në masë të madhe.

