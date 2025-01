Raport: Izraeli duhet të jetë i përgatitur për një luftë të mundshme me Türkiyen

Komiteti Nagel, i krijuar me udhëzim të kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, ka pretenduar që administrata e Tel Avivit duhet të jetë e përgatitur për një “luftë të mundshme” me Türkiyen, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të gazetës “The Jerusalem Post”, në raportin e fundit të Komitetit Nagel për buxhetin e mbrojtjes dhe strategjinë e sigurisë, pretendohet se administrata e Tel Avivit duhet të përgatitet për një konflikt të drejtpërdrejtë me Türkiyen.

Raporti i përgatitur nga Komiteti Nagel iu prezantua dje kryeministrit Netanyahu, ministrit të Mbrojtjes, Yisrael Katz dhe ministrit të Financave, Bezalel Smotrich.

Raporti pretendon se Türkiye ka vepruar me ambicien për të rifituar ndikimin e saj nga periudha osmane dhe se situata në fjalë mund të shkaktojë rritjen e tensioneve me Izraelin dhe të shndërrohet në një konflikt të mundshëm.

Më tej në raport pretendohet se ka rrezik që grupet opozitare siriane të përbëjnë një kërcënim të ri dhe të fuqishëm për sigurinë e Izraelit duke krijuar një aleancë me Türkiyen dhe se “kërcënimi që vjen nga Siria mund të bëhet edhe më i rrezikshëm se kërcënimi iranian”.

Raporti i përgatitur nga Komiteti Nagel rekomandoi që buxheti i mbrojtjes të rritet deri në 15 miliardë shekelë (rreth 4,14 miliardë dollarë) në vit gjatë 5 viteve të ardhshme, në mënyrë që të përballen “sfidat e paraqitura nga Türkiye” si dhe kërcënimet e tjera rajonale.

Në lidhje me raportin e paraqitur ndaj tij, Netanyahu tha: “Ne jemi dëshmitarë të ndryshimeve rrënjësore në Lindjen e Mesme. Irani ka qenë kërcënimi ynë më i madh për një kohë të gjatë, por fuqitë e reja po hyjnë në arenë dhe ne duhet të përgatitemi për situata të papritura. Ky raport na ofron një udhërrëfyes për të siguruar të ardhmen e Izraelit”.

Pasi mbrohet ideja se aftësitë ushtarake duhet të forcohen në përgatitjen për një konflikt të mundshëm me Türkiyen, ndër të tjera në raport nënvizohet se Izraeli duhet të blejë shtesë avionë luftarakë F-15, karburant avioni, mjete ajrore pa pilot dhe satelitë për të forcuar aftësinë e tij të sulmit me rreze të gjatë.

Po ashtu raporti nënvizon se aftësitë e sistemeve të mbrojtjes ajrore si për shembull “Iron Dome” me rreze të shkurtër-të mesme, sistemi “David‘s Sling” me rreze të mesme-të gjatë të prodhuar me SHBA-në, sistemet “Arrow” dhe sistemi i mbrojtjes raketore me bazë lazeri “Iron Beam” duhet të përmirësohen.

Në anën tjetër, në raport theksohet gjithashtu se pavarësisht pasojave të mundshme diplomatike me Jordaninë një barrierë e fortifikuar e sigurisë duhet të ndërtohet përgjatë luginës së Jordanit, e cila do të shënonte një ndryshim të rëndësishëm në strategjinë e mbrojtjes së Izraelit.

