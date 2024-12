QMK: Evakuam dy persona që kishin ngelur të bllokur në manastirin e Prilepit për shkak të borës

QMK Prilep ka njoftuar se në ora 15:20 të ditës së djeshme, kanë pranuar thirrje emergjente se rruga për në manastir dy (2) kilometra ishte e mbuluar me borë dhe ishte e pakalueshme.

Në manastir në atë moment ndodhen dy persona të cilët nuk kanë mundur të zbresin në këmbë, të kthehen në rrugën Prilep – Veles për t’i marrë dhe transportuar në qytet.

Personat nuk kanë pasur terapi të rregullt mjekësore (medikamente).

Pas komunikimit të oficerëve kujdestarë nga QMK sipas procedurave operative, të kryera me përgjegjësit për mirëmbajtjen e rrugëve kryesore dhe rajonale në postbllokun e Prilepit, është marrë informacioni i parë se dje një makineri po pastronte zonën e guroreve dhe makina është lënë të pastrojë rrugët e tjera sipas planit dhe prioritetit për mirëmbajtjen e rrugëve.

Praktikisht, në këtë rast ka qenë një rrugë e papastruar, me borë, me tampon me gjatësi prej dy (2) kilometrash. Të dy personat ndodheshin në manastir në atë moment.

Në orët e vona të pasdites janë njoftuar institucionet kompetente nga QMK Prilep dhe është marrë vesh që kompania “Firmer Balkan” të dërgojë një ekskavator dhe të fillojë duke hapur rrugën.

Fillimisht është vlerësuar se rruga do të lirohet në mbrëmje dhe njerëzit do të transportohen në qytetin e Prilepit.

Dy qytetarët tashmë janë shpëtuar dhe janë në gjendje të mirë shëndetësore.

