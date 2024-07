Putin takohet me Orbanin, pret të diskutojë perspektivat e zgjidhjes së krizës në Ukrainë

Presidenti rus Vladimir Putin tha sot se pret të diskutojë perspektivat e zgjidhjes paqësore në Ukrainë në një takim me kryeministrin hungarez Viktor Orban, raporton Anadolu.

Duke hapur takimin në Moskë, Putin tha se dëshiron të mësojë nga Orban qëndrimin e BE-së për situatën në Ukrainë. Hungaria mori presidencën e radhës gjashtëmujore të Këshillit të Bashkimit Evropian nga Belgjika më 1 korrik.

“Shpresoj se do të kemi mundësinë të shkëmbejmë mendime për marrëdhëniet dypalëshe në këtë situatë të vështirë. Dhe, natyrisht, për të folur për perspektivat e krizës më të madhe evropiane, dua të them lidhur me Ukrainën”, tha lideri rus.

Orban tha më herët se ai mbërriti në Moskë me një “mision paqeje”, duke vënë në dukje se kjo ishte “ndalesa e tij e dytë” pas udhëtimit të 2 korrikut në Kiev.

BE-ja ka mbështetur Ukrainën në konfliktin e saj me Rusinë që filloi në shkurt 2022.

MARKETING