Putin: Rusia gati për negociata, por marrëveshja të mos firmoset nga Zelensky

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, deklaroi në një konferencë për shtyp në Moskë se Rusia është e përgatitur të zhvillojë negociata me Ukrainën për një zgjidhje të mundshme paqeje, por me disa kushte të përcaktuara.

Putin theksoi se nuk ka parakushte për të nisur bisedimet, por më pas shtoi se një marrëveshje e ardhshme mund të nënshkruhet vetëm me parlamentin ukrainas. Ai sqaroi se Rusia ishte e hapur për bisedime me presidentin aktual të Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, por vetëm nëse ai rizgjidhet në postin e tij, për ta bërë atë një nënshkrues legjitim të çdo marrëveshjeje.

Sipas Putinit, marrëveshja e propozuar në bisedimet e Stambollit në vitin 2022 mund të shërbejë si bazë për diskutimet e ardhshme. Në atë periudhë, bisedimet kishin rezultuar në një projekt-marrëveshje, por ajo nuk u zbatua kurrë. Kremlini raportohet se kishte kërkuar që Ukraina të hiqte dorë nga Krimea dhe rajoni i Donbasit, të reduktonte madhësinë e ushtrisë dhe të braktiste planet për anëtarësim në NATO – kushte të cilat ishin të papranueshme për Kievin.

Putin gjithashtu theksoi se situata aktuale në fushën e betejës duhet të merret parasysh në çdo proces negociator.

Në lidhje me marrëdhëniet me SHBA-në, Putin u shpreh i gatshëm të takohet me presidentin e sapozgjedhur Donald Trump, duke thënë se nuk ka komunikuar me të për katër vite. Ai përmendi pritshmëritë për një qasje ndryshe të Trumpit krahasuar me presidentin aktual, Joe Biden, duke rikujtuar qëndrimin e Trumpit se “Putin dhe Zelenskyy duhet të arrijnë një marrëveshje për t’i dhënë fund luftës”.

Nga ana tjetër, Zelenskyy ka refuzuar vazhdimisht çdo marrëveshje që do ta linte Moskën nën kontrollin e territorit ukrainas, përfshirë Krimenë, të cilën Rusia e aneksoi në vitin 2014. Megjithatë, muajin e kaluar, Zelenskyy sugjeroi në një intervistë për Sky News se një marrëveshje armëpushimi mund të arrihet nëse territori aktual nën kontrollin ukrainas vendoset “nën ombrellën e NATO-s”, duke e lënë çështjen e territoreve të tjera për bisedime të mëvonshme diplomatike.

Putin gjithashtu përsëriti pretendimet e tij se Ukraina u tërhoq nga bisedimet e Stambollit për shkak të ndikimit të ish-kryeministrit britanik, Boris Johnson. Ai tha se Johnson, gjatë vizitës në Ukrainë, kishte deklaruar se “ata duhet të luftojnë deri në ukrainasin e fundit”. Johnson, nga ana e tij, i ka cilësuar këto pretendime si “propagandë ruse” dhe “marrëzi totale”.

Deklaratat e fundit të Putinit vijnë në një moment kritik, ndërsa liderët botërorë diskutojnë për sigurinë e Ukrainës dhe hapat e mundshëm drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme të konfliktit.

