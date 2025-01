Putin: Lufta në Ukrainë mund të mos ndodhte nëse fitorja e Trump nuk do vidhej më 2020

Presidenti rus Vladimir Putin sugjeroi se lufta në shkallë të gjerë në Ukrainë mund të mos kishte ndodhur nëse Donald Trump do të ishte president në vitin 2022. Në një intervistë me korrespondentin e Rossiya TV, Pavel Zarubin, Putin komentoi thirrjet e fundit të Trump për negociata për t’i dhënë fund konfliktit.

“Rusia nuk ka refuzuar kurrë kontaktin me administratën amerikane. Nuk ishte faji ynë që administrata e mëparshme refuzoi ato kontakte. Unë kam pasur gjithmonë marrëdhënie profesionale, por pragmatike dhe, do të thosha, me besim me presidentin aktual të SHBA-së”, tha Putin. “Dhe nuk mund të mos pajtohem me [Trump] kur ai thotë se nëse do të kishte qenë president, nëse fitorja e tij në 2020 nuk do të ishte vjedhur, ndoshta kriza në Ukrainë që filloi në 2022 nuk do të kishte ndodhur.”

Putin vazhdoi duke thënë se do të ishte më mirë që presidentët “të takoheshin bazuar në realitetet e sotme dhe të diskutonin me qetësi të gjitha çështjet me interes të përbashkët për SHBA-në dhe Rusinë”. “Ne jemi gati,” tha Putin, duke shtuar se një takim i tillë në fund të fundit varet nga “vendimet dhe zgjedhjet e administratës aktuale të SHBA”.

Duke trajtuar mundësinë e negociatave për Ukrainën, Putin tha se Rusia mbetet e hapur për bisedime, por sugjeroi që qeveria e Kievit mund t’i refuzojë ato, duke përmendur një dekret të lëshuar nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky që ndalon negociatat me Rusinë.

“Kreu aktual i regjimit të Kievit, kur ishte ende disi legjitim, nxori një dekret që ndalonte negociatat. Pra, si mund të rifillojnë bisedimet tani nëse ato janë zyrtarisht të ndaluara? […] Nëse negociatat fillojnë sipas kornizës aktuale ligjore, ato teknikisht do të ishin të paligjshme, që do të thotë se rezultatet e këtyre bisedimeve do të duhej gjithashtu të shpalleshin jolegjitime”, tha Putin.

MARKETING