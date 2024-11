Projeksionet e Fox News: Vota në 19 shtete, 105 vota elektorale për Trump dhe 72 për Kamala Harris!

Vijon gara e fortë në numërimet e para dhe projeksionet e mediave.

Foc News raporton se deri tani në 19 shtete të parashikuara, Donald Trump ka 105 vota elektorale, kundrejt 72 të Kamala Harris. Kjo e fundit është drejt marrjes edhe të mandateve të New Hampshire.

Për Kamala Harris:

Main 4

Massachusetts 11

Vermont 3

Rhode Island 4

Connecticut 7

Neë Jersey 14

New Hampshire 4

Maryland 10

District of Columbia 3

Illinois 19

Për Donald Trump:

Florida 30

South Carolina 9

Alabama 9

Missisippi 6

Tennessee 11

Kentacky 8

West Virginia 4

Indiana 11

Missouri 10

Oklahoma 7

