Privohet nga liria 51 vjeçari nga Tetova, policia i gjeti armë dhe municion

Dje policia e Tetovës ka privuar Lj.P (51) nga fshati Neproshten, pasi në shtëpinë e tij kanë gjetur armë dhe municion.

Siç informojnë nga MPB-ja, dje në ora 16:45, zyrtarë policorë nga SPB-ja e Tetovës kanë privuar L.P. i cili në bazë të aktgjykimit nga Gjykata Themelore e Tetovës, nga ora 12:00 deri në ora 16:45, janë kontrolluar në shtëpinë e tij dhe në objektet ndihmëse.

“Gjatë kontrolleve, një pushkë gjuetie (karabinë), 14 copë municion karabinë, një grimcues, dy pamje optike, një sasi e madhe fishekësh, gëzhoja dhe predha të kalibrave të ndryshëm, një thes me barut, një bombë goditjeje, një ajër, u gjet pushka Gamo me optikë të integruar, një pistoletë Glock 9 mm, dy korniza me nga 10 fishekë dhe sende të tjera”, informojnë nga policia

